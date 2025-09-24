Los Cursos de Otoño de la Fundación General de la Universidad de Málaga duplican su oferta y alcanzan los 62 títulos

El director general de la Fguma, Eugenio Luque, y la responsable del Departamento de Formación Continua de la entidad, Cristina Sahuquillo. - FGUMA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma) ha anunciado este miércoles sus cursos para este otoño, que han duplicado su oferta y alcanzan así los 62 títulos, situándose en un "récord histórico". Se llevarán a cabo en noviembre con una duración de 25 horas y su precio será de 70 euros, 50 para la comunidad universitaria.

Así lo han dado a conocer el director general de la Fguma, Eugenio Luque, y la responsable del Departamento de Formación Continua de la entidad, Cristina Sahuquillo, que han presentado en el Rectorado la XIV edición de estos cursos que es en un formato semipresencial.

Hacer estos cursos conlleva el reconocimiento de un crédito ECTS y da derecho a un certificado oficial expedido por la Universidad de Málaga (UMA). La matriculacióm está abierta a través de la web de Fguma y seguirá disponible hasta la semana previa de la celebración de cada título.

El objetivo de estos cursos es ofrecer formación práctica "que permita enriquecer el currículo, desarrollar competencias profesionales y satisfacer inquietudes personales, fomentando la adquisición de nuevas habilidades".

El director general de Fguma ha resaltado que este año se ha organizado una programación ambiciosa, que abarca numerosas facetas y que tiene por objetivo la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Por su parte, Sahuquillo ha manifestado que en estos cursos se reúnen 178 docentes, entre profesado de la UMA y profesionales externos, ya que se busca un punto de conexión entre el mundo académico y el laboral.

También ha agradecido la colaboración de Cruz Roja, Colegio oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Asociación Filio, Asociación cívica para la prevención, Instituto universitario de investigación de género e igualdad, Instituto andaluz interuniversitario de criminología, Instituto de investigación en formación de profesionales de la educación, Cátedra de seguridad emergencias y catástrofes, Cátedra de cambio climático, Pinep experience, Grupo Raga y Social Climate.

En la presentación también han estado la directora del Curso 'Política y cultura de defensa en España', Pilar Rangel; el director de 'Fotografía de moda', Francisco Plaza; la coordinadora de 'Los Derechos Humanos en el cine', Esther Domínguez; el director de 'Análisis de datos con Python', Emil Jatib; el miembro de Cruz Roja y de 'Medición y evaluación de impacto en proyectos sociales', Ezequiel Pecino; la docente de 'Terapia familiar sistemática', Dolores Domínguez, y el instructor de 'Duelo y regulación emocional', David Martínez.

PROGRAMA FORMATIVO

Los cursos abarcan un amplio abanico de áreas, desde la psicología, la comunicación y la tecnología hasta la gastronomía, el deporte y la sostenibilidad, pasando por el derecho o los asuntos sociales.

El alumnado podrá elegir entre cursos que van desde análisis forense y criminalística, antropología y bioarqueología, economía de la cultura o gestión artística hasta Big Data e inteligencia artificial aplicada a la administración, educación e innovación pedagógica, así como entrenamiento físico basado en la ciencia.

También se incluyen seminarios de sostenibilidad, impacto ambiental, cartografía, ornitología, patrimonio cultural, traducción o mediación y desarrollo de habilidades cooperativas, entre muchas otras temáticas. Para recabar mayor información y formalizar la inscripción los interesados deben consultar la web https://fguma.es/cursos-otono/