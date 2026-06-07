Dani Martín actuará el próximo sábado en Marenostrum Fuengirola (Málaga) para celebrar sus 25 años en la música

Archivo - El cantante Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en el citado municipio malagueño de Fuengirola, acoge el próximo sábado 13 de junio la gira '25 P*t*s Años' de Dani Martín que en 2025 ha celebrado sus más de dos décadas sobre los escenarios.

El propio cantante afirma en la página web de la organización que este va a ser "el concierto de nuestras vidas, de nuestros amores y desamores, encuentros y desencuentros". El evento, que ha conseguido agotar todas sus entradas, comenzará a las 22,00 horas en el escenario Unicaja del recinto Marenostrum.

Además, el festival acoge, un día antes, el viernes 12 de junio, un homenaje a Michael Jackson con 'This is Michael: El fenómeno mundial que revive el legado de Michael Jackson'.

Con una puesta en escena "impactante y una selección de talento internacional", este show redefine el concepto de espectáculo musical. Se trata, en palabras de los organizadores, "de una producción de alto nivel donde cada detalle está diseñado para capturar la magia y la energía del artista más grande de todos los tiempos".

La apertura de puertas para el evento será a las 20,30 horas y el inicio del show, una hora después, a las 21,30 horas en el escenario de Fundación Unicaja. Las entradas van de los 44 a los 88 euros dependiendo de la ubicación elegida.