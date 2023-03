Daniel Pérez (PSOE) pide contundencia contra pisos turísticos y "no chorradas como el impuesto de solidaridad"

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista y portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido "contundencia" al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "contra la proliferación de pisos turísticos y que se deje de ocurrencias ante el problema de habitabilidad en la ciudad".

Durante una rueda de prensa en el distrito de Churriana, el líder socialista ha espetado a De la Torre que "el impuesto de solidaridad a las viviendas turísticas que se le ha ocurrido es una chorrada que no resuelve de ninguna manera que más de 3.500 malagueños se vayan al año de la ciudad que le vio nacer porque los precios de alquiler y compra de vivienda son inasumibles".

Lo ha expresado así Daniel Pérez junto a los integrantes de la lista de candidatura Salvador Trujillo, concejal responsable del distrito en el PSOE, de Inmaculada Jabato y de Nieves García, con militantes de la agrupación socialista y una veintena de vecinos que han acudido a la entrada de Churriana para escuchar las propuestas de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.

"En dos meses, la ciudadanía tendrá que elegir entre dos modelos en materia de vivienda. Un proyecto que ha demostrado que les expulsa, porque el equipo de gobierno del PP ha creado un problema habitacional por la falta de VPO y por tender alfombra roja a la especulación por construir pisos para ricos. O nuestro modelo, con la construcción de 10.000 viviendas protegidas con un tope de 150.000 euros. Queremos hacer de Málaga una ciudad para vivir, donde no se expulse a nuestros vecinos de los barrios", ha agregado el candidato socialista.

"Queremos una ciudad que crezca de manera ordenada. Y alzar grandes torres en terrenos consolidados de la ciudad, pensadas para familias con alto poder económico y saturando los entornos por la demanda de servicios y colapsando la movilidad no es la mejor opción", ha explicado Pérez.

Así, el socialista ha señalado el distrito de Churriana como "un área de crecimiento de la ciudad que debemos tener en cuenta, al igual que Campanillas. Un crecimiento ordenado donde sí tendría cabida estas torres en terreno urbano aún no consolidado y que está por explotar".

Pérez ha insistido, en materia de vivienda turística, que "De la Torre debería poner coto a su proliferación, porque son responsables directas de la subida de precios del alquiler residencial en más de un 30 por ciento en nuestra ciudad", mientras que el último informe ReviTur concertado por la patronal turística, Exceltur, advierte de que "el precio de la compra de vivienda se ha visto incrementado en un 9,1% en el último año en nuestra ciudad".

Daniel Pérez ha insistido en que "más de 3.500 malagueños, los que se van cada año de sus barrios porque no encuentran vivienda en alquiler o compran a precio asequible, están esperando respuestas a sus necesidades. Por lo tanto, no estamos para perder el tiempo con chorradas como las que propone el alcalde, con una tasa de solidaridad a la vivienda turística que no resolverá el problema de habitabilidad en la ciudad de Málaga. Lo que no ha hecho Paco de la Torre en 23 años como alcalde lamentablemente no lo va a hacer".

El socialista ha recordado su propuesta para prohibir la conversión de vivienda residencial en turística, en el caso de pisos y apartamentos, "para que los malagueños no tengan que competir con los turistas para vivir".

Además, ha reiterado que otra iniciativa pasa por "controlar y limitar el número de viviendas turísticas mediante un número clausus en las zonas más congestionadas", puesto que "hay que atajar con trabajo y reflexión la falta de control que ha promovido el PP durante todos estos años".

Una política social de vivienda "pasa necesariamente por la construcción de VPO con precios asequibles para las familias y para los jóvenes que se quieren independizar de sus padres. Irse de Málaga, de su ciudad, si no quieren es algo que como gestores públicos no debemos permitir", ha zanjado sobre este asunto.

Preguntado por periodistas sobre las propuestas del PSOE para el distrito de Churriana, el candidato socialista ha expresado que "con nuestro gobierno dejará de vivir de espaldas al Ayuntamiento. Churriana dejará de estar abandonada".

Para el edil, "este distrito es un barrio de Málaga, no un municipio aparte como parece con la falta de actuación del PP". De hecho, recrimina "a Paco de la Torre que siempre desplaza a la dirección de este distrito a concejales castigados, que no viven o sufren las necesidades de los churrianeros".

Para el socialista, "los ciudadanos de Churriana tienen los mismos derechos que los residentes en Carretera de Cádiz, mientras que la percepción generalizada es la de abandono por suciedad, problemas de movilidad y falta de servicios", empezando "por la regularidad del autobús que obliga a los vecinos a coger un taxi para ir al centro de Málaga o la falta de instalaciones deportivas".

En este punto, Daniel Pérez ha recordado a De la Torre que "junto al aeropuerto están los terrenos para edificar el polideportivo, una promesa del alcalde año tras año al que nunca le termina de meter mano y los churrianeros empiezan a estar cansados".

Sobre la movilidad en el entorno de la Noria, Pérez ha recordado que "en la calle Decano Olmo y Ayala, que hemos visitado en muchas ocasiones durante esta legislatura y la anterior, hay un severo problema por el mal estado de la calzada, por la falta de iluminación y de aceras, mientras que soporta el tráfico de salida a la autovía con coches a alta velocidad en una zona residencial con niños y mayores en peligro".

"Repito mi compromiso con estas familias, porque como alcalde voy a poner en marcha un plan integral para mejorar la movilidad. Haremos un convenio urbanístico tras hablar con los propietarios de terrenos privados, ejecutaremos medidas de calmado de tráfico y garantizaremos la seguridad para sus vecinos", ha zanjado.