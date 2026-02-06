Daniela Miazzo invita a conocer la salud mental a través de su exposición 'Inside' en el MVA - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga, en la calle Ollerías, 34, acogerá hasta el 3 de abril la exposición 'Inside' de la artista Daniela Miazzo. La muestra, compuesta por un conjunto de obras realizadas con técnicas de realidad aumentada y diseño digital, está enfocada en la salud mental y en el cuidado personal. Visitas guiadas y un taller sobre autoconciencia complementan la actividad.

La exposición está comisariada por La Casa Amarilla Málaga y su finalidad es visibilizar realidades, expresar emociones y combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Se trata de la creación más introspectiva de Daniela Miazzo, 'Inside' reúne piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. Obras realizadas con diseño digital y realidad aumentada que proporcionan al espectador integración y experiencia que mezclan el entorno real con elementos digitales y permiten la interacción del usuario con su entorno.

Las creaciones muestran tensiones, ritmos y fricciones internas en líneas, bucles y patrones que se repiten. Aparecen la ansiedad silenciosa, la autoexigencia, el control, el sacrificio y el ruido interno como síntomas del presente.

La muestra invita a parar, escucharse y conocerse desde dentro para no vivir como consecuencia de exigencias externas. Con cuerpo, escala y presencia, 'Inside' no corrige ni juzga: propone un marco de espejos para mirarnos y reconocer una experiencia compartida.

Puede visitarse en el MVA de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. Habrá visitas guiadas los días 11 y 18 de febrero y 4, 11 y 25 de marzo a las 19.00 horas. Las inscripciones para las visitas se pueden realizar en inscripción.exposiciones@malaga.es

Como complemento de la exposición y las visitas guiadas, Miazzo ofrece el 20 de febrero un taller artístico de cuatro horas --de 17.00 a 21.00 horas-- sobre autoconciencia, identidad y percepción. 'Retrato emocional' es una sesión de arteterapia y autoconciencia orientado a la exploración de la identidad personal y la percepción de uno mismo.

Se trata de una actividad recomendada a partir de 15 años. La inscripción está abierta hasta el 16 de febrero (15 plazas) y los materiales incluidos.

DANIELA MIAZZO

Daniela Miazzo (Italia, 1991). Artista multidisciplinar, se considera retratista, acuarelista, ilustradora, diseñadora gráfica, profesora de arte mehndi, muralista, editora de vídeo y tatuadora profesional. Ha viajado por Europa exponiendo y colaborando con otros creadores en eventos y ferias entre los que destacan: Sweet Dreams en el Museo Carmen Thyssen de Málaga; la performance 'I AM A WOMAN' de Verónica Ruth Frías en el Museo Ruso de Málaga. Trabaja como artista freelance y cómo community manager, creadora de webs y multimedia para Ediciones Azimut y Galerías.

La mayoría de su obra se basa en la conexión con la naturaleza, con el ser humano y la creatividad, las miradas y el sentir. Los ojos son un elemento muy importante en su creación ya que representan el despertar, la visión creativa, el aliento, el yo más profundo, la continua búsqueda para conocerse de verdad y utilizar el poder que el ser humano tiene dentro.

Las mujeres, su delicadeza y fuerza, las miradas, la sensualidad y su simbolismo: el poder creador, la conexión tan cercana con la Madre Tierra, los elementos y la pura creación llenan también de inspiración a la artista.