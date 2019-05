Dcoop celebra un Grupo Focal para evaluar la herramienta para el olivar diseñada por Med-Gold

Publicado 09/05/2019 14:23:03 CET

MÁLAGA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa agroalimentaria Dcoop ha celebrado un Grupo Focal este miércoles para evaluar la herramienta diseñada por Med-Gold, cuyo proyecto 'Turning climate-related information into added value for traditional MEDiterranean Grape, OLive and Durum wheat food systems' tiene el fin de convertir el conocimiento de los datos y las predicciones climáticas a distintas escalas temporales y espaciales en información útil para la toma de decisiones de los cultivos de la vid, trigo duro y olivar.

Adicionalmente, el proyecto favorecerá la adaptación al Cambio Climático al realizarse proyecciones del clima en tres regiones de estudio y conocer la evolución de las variables climáticas relacionadas con cada uno de los cultivo de estudio de Med-Gold. El citado proyecto se encuentra subvencionado por la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020, según ha explicado Dcoop en una nota de prensa.

En el caso de uso del olivar, el área de estudio es Andalucía, principal región productora en el sector olivarero europeo y que se personaliza en la figura de Dcoop, al ser el primer productor mundial de aceite de oliva y aceituna de mesa. Dcoop desarrolla en el proyecto un papel fundamental en el diseño, desarrollo y evaluación de los servicios climáticos adaptados a las necesidades del sector del olivar.

El reto a conseguir es que la información climática pueda ser utilizada como apoyo en la toma de decisiones para una gestión más eficiente, sostenible y rentable. En este sentido, se pretende conseguir un sistema de predicción de la evolución de la plaga de la mosca del olivo, útil para planificar los tratamientos a aplicar, o estimar la producción futura del olivar.

Para conseguir diseñar servicios climáticos teniendo en cuenta las necesidades del sector olivarero, Dcoop organiza una serie de eventos para reunir a expertos del sector del olivar, del clima y de las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC).

El primer taller del olivar de Med-Gold se celebró en Antequera (Málaga) en junio de 2018 y contó con la participación del Departamento Técnico Agrícola de Dcoop al completo junto a los socios españoles del proyecto (GMV, BSC y ec2ce).

En febrero de 2019, el proyecto celebró en Bruselas un taller sobre las perspectivas de los usuarios en relación a las predicciones estacionales, en donde estuvieron presentes todos los socios del proyecto, incluido Dcoop.

Los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas en ambos talleres han sido el punto de partida para diseñar una versión beta de la herramienta del olivar que se ha mostrado en el Grupo Focal desarrollado este miércoles en la sede social de Dcoop. Durante el evento, se ha mostrado y descrito a los participantes de Dcoop la herramienta del olivar y se han planteado cuestiones claves para generar una discusión dirigida al intercambio activo de opiniones.

En esta ocasión, se ha optado por un evento con el fin de recoger dudas surgidas, propuestas de mejora, sugerencias, necesidades detectadas y nuevos posibles enfoques para mejorar la herramienta. Para lograrlo se ha seleccionado a grupo reducido de participantes de Dcoop como representantes del sector que han tenido la oportunidad de dialogar con expertos de las instituciones GMV, BSC, ec2ce y Universidad de Leeds, que participan en el proyecto Med-Gold.

El evento se ha organizado en tres bloques temáticos donde se han mostrado propuestas de la herramienta sectorial del olivar: un primer bloque donde se han presentado predicciones para la siguiente estación basadas en inteligencia artificial, un segundo bloque centrado en proyecciones climáticas a largo plazo de índices bioclimáticos, y un tercer bloque dedicado a sentar las bases principales de mejora de la herramienta y a fijar los próximos pasos a seguir.

Además de desarrollar una plataforma desde la cual los datos, predicciones y proyecciones del clima puedan ser de utilidad para los agricultores y cooperativas, Med-Gold tiene como reto impulsar una comunidad donde usuarios finales puedan estar en contacto con expertos del clima, la denominada Comunidad Med-Gold.

Esta comunidad está abierta a organizaciones, empresas, instituciones, productores y agricultores para que puedan adquirir nuevos conocimientos y valoren la utilidad de los servicios climáticos en la gestión agrícola.