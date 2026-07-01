La decimocuarta edición del ciclo de teatro Clásicos en verano trae el próximo lunes a Málaga a 'Cyrano de Bergerac'

Presentación de la obra 'Cyrano de Bergerac' - COMPAÑÍA 'PATA TEATRO'

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición del ciclo de teatro Clásicos en verano de Málaga comenzará el próximo lunes con la obra 'Cyrano de Bergerac' de la compañía 'Pata Teatro' .

A su presentación han acudido Macarena Pérez Bravo, Josemi Rodríguez y Antonio Chamizo, integrantes de la compañía 'Pata Teatro', Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja y Julia del Pino y Ángel Luis Díez López, directores del IES Vicente Espinel.

Las funciones, que comienzan el próximo lunes, se desarrollarán hasta el sábado 8 de agosto, de lunes a sábados a las 22,00 horas, en el histórico Patio de Arcos del Instituto Vicente Espinel ubicado en la calle Gaona número 7, según han apuntado desde la organización en un comunicado.

En esta ocasión, la compañía malagueña 'Pata Teatro' estrena la obra 'Cyrano de Bergerac', uno de los textos clásicos favoritos de la Compañía y cuyo estreno será dentro del Ciclo Clásicos en Verano.

Esta es la historia del dueño de una gran nariz, Cyrano, que ama en secreto a la hermosa Roxana. Pero, ese amor es imposible, porque ella está enamorada de Cristián, un joven apuesto pero incapaz de expresar con palabras lo que siente. De aquí nace un pacto entre los dos, donde las maravillosas palabras de Cyrano y el hermoso rostro de Cristián se convertirán en un solo caballero que deberá conquistar el corazón de Roxana.

Desde su estreno en París en 1897, el éxito de 'Cyrano de Bergerac' no ha hecho sino "crecer hasta consolidarse como uno de los grandes clásicos del teatro universal". El ingenio y la nobleza de su protagonista lo han convertido en uno de los personajes más memorables de la literatura.

En los 28 años de trayectoria de la compañía, han producido un total de veintinueve espectáculos. El pasado 2024 consiguió el Premio Ateneo al Mejor Espectáculo para la Infancia. En 2023 obtuvieron la Medalla de Honor del Ateneo de Málaga y el premio a la Mejor Interpretación Masculina otorgado por la misma entidad.

Atesoran un premio Feten 2015 y otro en el 2020, tres nominaciones a los Premios Lorca de Teatro Andaluz 2015, dos nominaciones en el 2017, tres en el 2019, dos en el 2022, una en 2023 y seis en 2024, tres Premios Ateneo de Málaga 2016, uno en el 2018 y otro en 2019, una candidatura a los Premios Max en 2018 y otra en el 2022.

El Premio Alcídes Moreno 2020, el Premio Malagueños de Hoy 2018, otorgado por el periódico Málaga Hoy, el Premio PTV Cultura Málaga 2019 y la calificación de Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios, además de estar programados en prácticamente todos los circuitos y redes del panorama nacional.

Clásicos en Verano ha obtenido en anteriores ediciones un gran éxito, tanto de crítica como de público, consolidándose año tras año y convirtiéndose en una cita cultural ineludible para los malagueños en el período estival.

Las entradas del espectáculo cuestan 16 euros los lunes, martes y miércoles y 18 euros los jueves, viernes y sábados. Se pueden adquirir en la página www.entradium.com o en la taquilla del instituto de 21,00 a 21,45 horas de lunes a sábado.