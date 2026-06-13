Declarado un incendio forestal en Antequera (Málaga)

1096017.1.260.149.20260613175853 Incendio forestal declarado en Antequera - INFOCA

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de un incendio declarado en el municipio malagueño de Antequera.

El fuego se ha declarado en la tarde de este sábado, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una autobomba, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.