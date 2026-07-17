Declarado un incendio forestal en Árchez (Málaga)

ÁRCHEZ (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado este viernes en el municipio malagueño de Árchez.

Así, según han informado en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, el fuego se ha declarado a las 12,44 horas en el paraje Barranco de la Fuente del citado municipio.

De inmediato, hasta el lugar del incendio se han desplazado dos helicópteros ligeros, dos semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, uno de coordinación, 17 efectivos por tierra y un camión autobomba que continúan trabajando en la estabilización del fuego.