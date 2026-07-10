Declarado un incendio forestal en Humilladero (Málaga)

Incendio en Humilladero (Málaga). - VÍDEO INFOCA

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja para controlar el incendio declarado en la tarde de este viernes en el término municipal de Humilladero, en la provincia de Málaga.

El fuego ha sido declarado sobre las 18,00 horas y afecta a una zona forestal que linda con otra agrícola, según han explicado a Europa Press desde Infoca.

En las tareas de extinción hay 25 efectivos por tierra, además de dos aviones de carga en tierra y tres helicópteros, uno ligero y dos pesados.