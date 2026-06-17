Declarado un incendio forestal en un paraje de Almogía (Málaga)

Incendio declarado en un paraje del municipio malagueño de Almogía - PLAN INFOCA

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en un incendio declarado en un paraje del municipio malagueño de Almogía.

Así, el fuego se ha declarado sobre las 14,15 horas, en el paraje Sierra Blanquilla, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.