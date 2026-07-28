Declarado un incendio forestal en un paraje de El Borge (Málaga)

Incendio forestal declarado en El Borge - INFOCA

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado este martes en un paraje del municipio malagueño de El Borge.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 13,00 horas en paraje La Alquería.

Hasta el lugar del fuego se han desplazado medios aréos y terrestres. En concreto, un helicóptero ligero y uno pesado; dos aviones de carga en tierra y 32 efectivos por tierra.