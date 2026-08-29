Declarado un incendio forestal en un paraje de Cártama (Málaga)

Incendio forestal declarado en un paraje de Cártama. - INFOCA

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado este sábado en un paraje en el municipio malagueño de Cártama.

En concreto, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego afecta al paraje Dehesa Alta.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero ligero y otro pesado, mientras que, por tierra, han acudido 23 bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.