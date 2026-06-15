Declarado un incendio forestal en un paraje de Casabermeja (Málaga)

Incendio declarado en Casabermeja. - PLAN INFOCA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja para controlar un incendio declarado a primeras horas de la tarde de este lunes en el término municipal de Casabermeja (Málaga).

Así, según han indicado a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se ha declarado a las 16,30 horas en concreto en el paraje Venta El Corte.

Hasta el lugar se han desplazado tres helicópteros, uno ligero, otro semipesado y un tercero pesado; así como dos aviones de carga en tierra y otro de coordinación.

Asimismo, hay tres grupos de bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y tres autobombas.

Por otro lado, desde el Plan Infoca también han señalado que el incendio declarado este pasado domingo en Alpandeire (Málaga) ha quedado extinguido a las 12.10 horas de este lunes.