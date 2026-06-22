Declarado un incendio forestal en un paraje en Casabermeja (Málaga)

Declarado un incendio forestal en un paraje en Casabermeja - PLAN INFOCA

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja con efectivos por tierra y aire en un fuego declarado este lunes en un paraje en el municipio malagueño de Casabermeja.

El fuego se ha declarado en la tarde de este lunes y afecta al paraje Los Portales, según han señalado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

En un primer momento, hasta el lugar se han desplazado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, una autobomba y un helicóptero ligero, y, además, se han sumado a las tareas de extinción dos aviones anfibios ligeros.