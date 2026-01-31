Decretan prisión para dos de los siete detenidos por dos tiroteos recientes en Marbella (Málaga)

Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria. - David Zorrakino - Europa Press

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que cinco de los siete detenidos por su presunta relación con dos tiroteos recientes en Marbella (Málaga) fueron oídos en declaración en comisaría y puestos en libertad con cargos, mientras que los otros dos, considerados presuntos autores de los disparos, han pasado a disposición judicial este sábado y se ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron esta pasada semana a siete personas por su presunta relación con los tiroteos sin víctimas ocurridos en concreto los días 2 de diciembre y 3 de enero, ambos relacionados entre sí y con un trasfondo por "desavenencias de índole sentimental entre dos familias".

En este dispositivo de detención, desarrollado el pasado jueves, se llevaron a cabo dos registros en domicilios en Marbella, donde los efectivos intervinieron dos armas cortas de fuego reales, munición, diversas armas simuladas y dinero en efectivo.

En el operativo participaron más de medio centenar de agentes y se trata de una investigación liderada por el Grupo de Homicidios (UDEV II) de la Comisaría de Marbella, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes II y UPR de esa misma plantilla policial, contando con apoyo de otras unidades a nivel provincial y central, incluidos medios aéreos, guías caninos, GOES y GOIT.