Defienden la necesidad de llevar a cabo el auditorio de Málaga, "la casa de todas las músicas"

Los arquitectos Agustín Benedicto y Federico Soriano ofrecen una conferencia sobre los detalles de esta iniciativa cultural

'El auditorio de Málaga: la casa de todas las músicas' ha sido el título de la conferencia que este viernes han pronunciado los arquitectos del proyecto Agustín Benedicto y Federico Soriano, quienes han vuelto a defender, al igual que el alcalde, Francisco de la Torre, este espacio cultural "imprescindible" tal cual fue concebido y "más que nunca necesario" para "completar esa Málaga capaz de atraer y retener talento" y "jugar un papel más fuerte y potente" en Andalucía y España.

Durante el turno de preguntas han sido cuestionados por las discrepancias de las administraciones en relación con el proyecto, ya que consideran algunas instituciones, como el Ejecutivo andaluz, que se debería repensar acorde a las actuales necesidades, algo que Soriano ha respondido afirmando que "quienes son de otra época ahora es la Junta", por lo que "vamos a esperar a ver si los que son de la nueva época dicen que --el proyecto-- es de la nueva época". "Lo que sé es que está adecuado a las condiciones que se necesitan y que, además, están estudiadas desde esas condiciones profesionales y no de opinión", ha defendido.

Por ello, ha afirmado, en este sentido, que "profesionalmente es un proyecto superactual". "No sé que ha cambiado en estos años, no se ha producido una evolución humana, que ya tenemos un oído distinto, que no escuchamos música... no sé a qué se refieren", ha agregado.

En este sentido, De la Torre ha defendido que no es una obra demasiado grandiosa, estando valorada en más de 100 millones: "No es cuestión de tamaño, es cuestión de lo que se necesita desde el punto de vista técnico, de la calidad y de la utilidad que tiene", incidiendo en la variedad y cantidad de actividades.

"Creo que es --un proyecto--, de hoy, de mañana y del futuro, clarísimamente", ha reiterado, dejando claro que "en la Málaga de hoy y del fututo esta obra encaja más que hace diez años; es mucho más necesario ahora ¿Lo vamos a poner a la mitad? ¿Al 70 por ciento? No tiene sentido". Para el alcalde, se trata de un proyecto, ubicado en la zona portuaria de San Andrés, que nació en un momento concreto pero "que es más necesario que nunca".

De la Torre también ha defendido que "no es una cuestión política; es cuestión de pura lógica y necesaria" y ha vuelto a reiterar que tampoco es un planteamiento "localista o egoísta; es para proyectarnos hacia fuera con más fuerza y capacidad de acción". Es más, ha advertido de que "si no lo ven algunos, peor para ellos. Lo vamos a hacer de una u otra manera", punto en el que ha aludido a la posible colaboración privada y pública.

PROYECTO

Los arquitectos Agustín Benedicto y Federico Soriano han explicado desde el punto de vista arquitectónico y técnico el proyecto, de 2008 y ganador del concurso, en una conferencia que ha contado, entre otros, con el barítono malagueño Carlos Álvarez.

Benedicto ha advertido de que una ciudad como Málaga, que "ha apostado decididamente por la cultura y que ha salido bien" tiene, a su juicio, que contemplar dentro del mundo cultural el turismo que genera un edificio para este tipo de eventos, "que ahora no se pueden hacer", lamentando que la ciudad aún no tenga un edificio así y "tengamos una Orquesta Filarmónica que durante 27 años está tocando en una caja de zapatos, en una concha acústica", lo que indica, ha dicho, "que algo raro está pasando".

"Sea lo que sea --ha continuado-- espero que haya pasado y espero que a partir de ahora, de este momento, las administraciones no tengan ninguna excusa más para no comenzarlo, porque tenemos el suelo, el proyecto, las licencias y tenemos al alcalde, y por si faltara poco, tenemos a Carlos Álvarez".

En su intervención, también Agustín Benedicto ha dado cuenta del inicio del proyecto y su trayectoria. Asimismo, ha valorado que Málaga tiene "la actividad musical suficiente hoy para rellenar este espacio". Eso sí, ha incidido en la necesidad de cómo llamarlo, teniendo en cuenta que "es para ópera pero también para otro tipo de músicas". "Ésta es la casa de todas las músicas", ha agregado.

"Es mucho más que un auditorio, ya que, entre otras, tiene equipamiento y está preparado para hacer programas líricos y esa es la gran diferencia entre un auditorio y un teatro ópera", ha detallado.

Asimismo, ha explicado cada uno de los espacios que componen este proyecto, así como del aparcamiento, los accesos o la gran plaza pública, entre otros. También Benedicto ha aludido al revestimiento del espacio, que sería de piezas cerámicas, algo que han explicado que "no es un capricho", ya que sirve como aislamiento térmico y, además, puede combatir, ya que le afecta menos a este tipo de materiales, el "ambiente agresivo" de estar ubicado al lado del mar.

Sobre los usos Federico Soriano ha dado cuenta de los relativos a la sala principal del auditorio; la sala de ensayo de orquesta, del coro y ballet; la zona de servicio para actores e interprete; la sede de la Orquesta Filarmónica de Málaga; los servicios técnicos; la biblioteca, fonoteca, sala de partituras y cabina de audición, además de la sala didáctica.

De igual modo, Soriano en su intervención en la conferencia se ha centrado en el desarrollo técnico y en las especificaciones de cada una de las salas del proyecto. Asimismo, ha recordado, tomando como ejemplo el Euskalduna de Bilbao, del que también fue arquitecto, que el espacio podrá albergar muchas más actividades de las que se piensa: "Cuanto más cercano el edificio a la ciudad más actividades se producen"; asimismo, ha defendido el impacto económico positivo para la ciudad.

DE LA TORRE DEFIENDE EL PROYECTO

Por último, el alcalde de Málaga ha detallado la historia del proyecto y ha incidido en la necesidad de desarrollarlo, más aún cuando el Teatro Cervantes tiene ya casi 150 años "y las dimensiones y características que tiene". Ha defendido que el área metropolitana e inclusos otras provincias se beneficiarán también de este espacio cultural.

"Lo que se trata es que, después de que el consorcio del auditorio tuvo que morir por el informe Cora --en relación con la reforma de las administraciones públicas--; que no muera el proyecto y que los compromisos que adquirieron las administraciones de mantenerlo vivo y hacerlo cuando hubiera recursos se conviertan en realidad", ha dicho, incidiendo en los convenios bilaterales entre administraciones. "No debe ser una excepción en la ciudad que es la más grande de España no capital autonómica", ha insistido.

Por todo ello, De la Torre ha defendido que este proyecto, "que ha tenido una historia larga detrás, no sea una raya en el agua, sino el punto de partida para dar respuesta a las necesidades que Málaga tiene en esta materia", ha concluido.