La delegada de la Junta en Málaga insiste en que la provincia está lista para pasar de fase

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha insistido este miércoles en que la provincia pase de la fase 1 a la 2 en el plan de desescalada del confinamiento, ya que "ya han pasado unos cuantos días desde que se estableció que Málaga y Granada se mantuvieran en fase 1 y no tenemos aun noticias del Gobierno".

Así lo ha reivindicado Navarro en una rueda de prensa telemática en la que ha informado de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se centran en la recuperación de la normalidad sin dejar de cumplir medidas de seguridad que hay que seguir manteniendo para evitar la propagación del coronavirus, ha apuntado.

Navarro ha recordado que las medidas tomadas durante el estado de alarma han provocado "parálisis económica", si bien lo primero era salvaguardar la salud. "El Gobierno andaluz ha sido consciente de que cuanto antes había que recuperar esa normalidad, esa senda de crecimiento en la que el Gobierno andaluz había conseguido situar a nuestra comunidad autónoma después de muchos años".

Aunque ha señalado que "hay que estar preparados para una reactivación de medidas para el caso de que se produjera un repunte de contagios", ha asegurado que los datos "acompañan a la reivindicación que el Gobierno andaluz lleva haciendo en estas últimas semanas" para que Málaga y Granada pasen a la fase 2, como el resto de provincias. Navarro ha resaltado que esto "no fue posible, pero no porque no nos acompañaran los datos epidemiológicos".

"Tanto en tasa de incidencias, como en el número de recuperaciones, Málaga y Granada, pero sobre todo Málaga, están muy por delante de la media andaluza, pero también, sobre todo, muy por delante de otras provincias y comunidades autónomas que ya están en fase dos", ha subrayado.

Por estos motivos, desde la Junta no entienden que esta provincia tenga que seguir "asumiendo las restricciones de la fase 1 y no poder recuperar la confianza de todos los ciudadanos en esta desescalada, que desde luego ha colocado a Málaga y Granada en un plano de segunda división con respecto al resto de Andalucía".

Navarro ha recordado que desde el primer momento el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió que Málaga y Granada pasasen a fase 2, "sobre todo basándose en ese cambio de criterio que el propio Gobierno lanzó a la opinión pública, y es que ya las fases no tenían por qué durar 14 días y se podían dar casos extraordinarios o no tan extraordinarios en los que se pasaran de fase antes de lo previsto".

Precisamente, Navarro ha explicado ante las preguntas de los periodistas sobre las críticas por no flexibilizar el horario para las salidas de los niños que "el cambio de horario no lo habíamos previsto porque creíamos que íbamos a pasar a fase 2", a lo que ha añadido que "este gobierno no está en cambiar el horario, sino en pasar de fase".

Al respecto, ha añadido que "la solución que ha planteado el Gobierno de ampliar dos horas nos parece una mala opción, porque supone mezclar dos grupos, mayores y pequeños", así que ha considerado que "si hay espacios en fase 1 donde pueden encontrarse pensamos que no es una buena solución".