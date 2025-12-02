El delegado del Gobierno destaca la eficacia policial para identificar a tres detenidos por violación grupal en Málaga

Archivo - Recursos de Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la "eficacia policial" para llegar a la identificación y puesta a disposición judicial de tres hombres, que han ingresado en prisión, por la presunta violación grupal a una joven en un descampado en Málaga capital "después de una investigación muy importante, muy profusa, muy detallada".

"Lo cierto y verdadero es que están detenidos y puestos a disposición judicial después de una investigación que ha sido muy compleja y que finalmente ha llevado a la identificación de los presuntos autores de esta agresión", ha reiterado Fernández preguntado por los periodistas en Cenes de la Vega (Granada) sobre estos hechos.

La Policía Nacional detuvo el pasado 27 de noviembre a tres hombres, de entre 18 y 19 años, por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años, ocurrida el pasado 3 de octubre en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña.

Según la víctima, conoció a uno de sus agresores en una discoteca. En un momento de la noche, la joven salió del local con el chico que acababa de conocer y, seguidamente, se sumaron a la pareja, ya en la vía pública, otros dos varones, amigos del anterior. El grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó la prisión provisional para los tres detenidos por un presunto delito de agresión sexual, teniendo en cuenta la declaración de la víctima, que "narró los hechos con total contundencia y verosimilitud"; y al exigir "riesgo de que cada uno de los investigados puedan cometer nuevos hechos delictivos y poner en peligro la integridad física de la víctima", además de riesgo de fuga.

El abogado que representa a la víctima, Juan Ricardo Ruiz-Rey, ha señalado en declaraciones a Europa Press que su clienta está "hecha polvo, muy mal" y ha destacado el "buen trabajo, largo, extenso, durante varios meses" realizado por la Policía Nacional para localizar a estas personas, a las que su cliente "no conocía de nada, solamente de aquella noche".

Asimismo, Ruiz-Rey ha asegurado que los investigados declararon la primera vez en el juzgado "muy tranquilamente, como si tuvieran experiencia en estar en un juzgado". De hecho, según recoge el auto en el que se decretó la prisión de los sospechosos, consultado por Europa Press, a dos de ellos "les constan antecedentes policiales por delitos de agresión sexual".

SEGURIDAD

El letrado también ha cuestionado la seguridad que existe en el entorno de las nuevas discotecas o salas de fiestas abiertas cerca de polígonos industriales de Málaga capital, que es "muy poca". Preguntado por esto, el delegado del Gobierno ha señalado que "desde el punto de vista de la criminalidad y en lo que se refiere concretamente a delitos sexuales no ha habido un incremento en absoluto".

"Es todo lo contrario, incluso en lo que a agresiones sexuales se refiere hay un 0,4% de descenso", ha incidido Fernández, quien ha señalado que "por supuesto es grave cualquier hecho directivo de estas características, pero no hay un incremento que esté vinculado ni en un espacio geográfico concreto ni en un espacio o entorno de algún tipo de locales de ocio, concretamente, o discotecas".

Según ha indicado, "qué duda cabe que son lugares que ya son sensibles de por sí, que ya la Policía y la Guardia Civil los tienen en cuenta, claro que sí" y que "se extrema la vigilancia, especialmente en fines de semana o en ocasiones cuando hay cualquier tipo de evento extraordinario; siempre estamos pendientes, cautelosos de que haya una vigilancia muy específica en esos entornos".

Ha vuelto a destacar en este caso "la eficacia policial, están perfectamente identificados, detenidos los presuntos autores y puestos a disposición judicial; eso creo que es muy importante, que no haya esa incertidumbre o miedo a pensar que puede haber personas por ahí cometiendo este tipo de delitos y que no hayan sido identificados y puestos a disposición judicial para que sean juzgados por parte de los tribunales".

Asimismo, ha señalado que "hay muchos medios, precisamente, y muchas horas de trabajo, hay que decirlo también así, para llegar a la identificación y que finalmente y afortunadamente la gran mayoría de los casos se identifica y se detiene a los presuntos autores".

Por otro lado, cuestionado por la agresión sexual en Manilva (Málaga) tras supuestamente suministrar a la mujer sustancias para anular su voluntad, Fernández ha señalado que "el estado era de semiinconsciencia de la víctima cuando fue hallada por parte de la Guardia Civil" y ha apuntado que se están llevando a cabo todas las pruebas pertinentes sobre esa supuesta sumisión química.