El delegado del Gobierno muestra "su temor" a que Vox "imponga su agenda" para investir a Juanma Moreno

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha trasladado este martes "su temor" a que Vox "imponga su agenda" en un futuro gobierno de coalición con el PP-A en el marco de las rondas de consultas del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, para designar un candidato a la investidura como presidente de la Junta.

En una atención a los medios en Antequera (Málaga), antes de la Comisión territorial de asistencia al delegado del Gobierno, Fernández ha recordado que Juanma Moreno alcanzó un acuerdo de investidura con Vox para su primer mandato en 2018.

"Aún tenemos el recuerdo y las medidas que se adoptaron en aquel momento, aquel teléfono de violencia intrafamiliar, la reducción máxima que sigue existiendo para las asociaciones de mujeres, en definitiva, seguimos padeciendo aquel primer acuerdo que fue de investidura", ha señalado el delegado del Gobierno.

En esta línea, Fernández ha compartido el "miedo" de las organizaciones profesionales de agricultores ante la posibilidad de que Vox asuma la Consejería de Agricultura.

"En este momento hay una coordinación extraordinaria entre el Gobierno de España y la Consejería de Agricultura, a la que se están transfiriendo muchos fondos, y donde se está hablando, lógicamente, de la PAC, que está en pleno proceso en este momento", ha indicado.

Asimismo, ha ampliado dicho "temor" a las asociaciones medioambientales ante una posible asunción de competencias de Vox en la Consejería de Medio Ambiente, junto con la "preocupación" de las asociaciones sociales, "incluso asociaciones católicas", ante la posición del partido sobre la inmigración.

"El contexto en el que se produce esta reunión es un contexto de máximo compromiso del Gobierno de España, de una comunidad autónoma receptora de los mayores fondos de todo tipo, de las mayores inversiones. Ahí está también el Valle del Hidrógeno Verde, entre Huelva, entre Cádiz", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado el papel de las grandes empresas de la comunidad para la "generación de empleo".