Dellafuente se suma a los principales artistas del Weekend Beach Festival Torre del Mar que completa su cartel de 2026

Dellafuente estará en el Weekend Beach Festival Torre del Mar. - WEEKEND BEACH FESTIVAL

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Weekend Beach Festival Torre del Mar que se va celelebrar del 9 al 11 de julio en el municipio malagueño de Vélez-Málaga culmina la configuración de su úndecima edición con la confirmación oficial del nombre más esperado: Dellafuente. El festival malagueño cierra su cartel con el anuncio de la presencia de la gran figura del género urbano más actual y creativo. Dellafuente ofrecerá en Torre del mar su único concierto en Andalucía en 2026. Cabe destacar que en este 2026 el artista solo hará cuatro conciertos en España y el primer será en Weekend Beach Festival.

El pasado 2025 fue el año de Dellafuente en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Fue la primera vez que un artista español hacía un concierto en un gran estadio al máximo de su aforo utilizando el formato 360 (hasta ahora solo lo habían conseguido en España Ed Sheran, U2 y Metallica). Dos noches consecutivas con 130.000 espectadores que fueron testigos de un espectáculo irrepetible. "En Torre del Mar se volverá a hacer historia", aseguran desde la organización de Weekend Beach Festival.

Además de a Dellafuente, el festival ha confirmado a 15 nuevos nombres que refuerzan su identidad ecléctica. Por un lado se confirma otro andaluz, Abraham Mateo que ya ha conquistado varios discos de oro y platino, y que realizará en el festival su único concierto en Málaga con su espectáculo de pop urbano.

La fusión y los ritmos globales como los del dj y productor italiano Kybba pondrá a bailar a los 'weekers' a golpe de dancehall y moombahton. Además, La mítica banda de de folk metal y rock, Mägo de Oz es otro de los nombres importantes de este gran cierre que se completa con el mestizaje urbano, latino y electrónico de los murcianos Awakate. La raíz más flamenca de la música urbana, JP Fernández, también se apunta junto a la joven dj argentina que triunfa en Europa, Vilu Gontero.

La escena malagueña estará representada por lo veleños Break the senses, con su carisma y arraigo a su tienda, y por la banda de indie rock Corazón Inverso.

ESCENARIO SUNRISE

Weekend Beach coloca en lo alto del 'line up' del escenario Sunrise a un nombre internacional que visita por primera vez el festival, Boris Brejcha. El dj y productor alemán ha hecho del high-tech minimal su sonido personal. Aterrizará con su máscara en Torre del Mar como uno de los principales reclamos de su propuesta electrónica en esta edición.

También estará la productora británica Fleur Shore, cuyo ascenso ha sido meteórico con su propuesta que fusiona estilos y que la ha convertido en uno de los nuevos valores de la escena clubbing, comenzando en su Birmingham natal y llegando a residencias en espacios irónicos como Lab11.

Destaca en este avance también Detlef, el proyecto de Alexander Georgiadis, dj y productor griego imprescindible en la nueva oleada la escena underground europea. La escena andaluza estará presente en el escenario Sunrise con espectáculos como el del sevillano Herman Priet o el dúo Les Castizos y Miguel Payda, creador de Metrica Music, ambos basados en Málaga.

Los 15 artistas anunciados este martes para la próxima edición del Weekend Beach Festival se unen a un elenco de estrellas ya anunciadas como Myke Towers, David Bisbal, Ana Mena, La Pegatina, Morad, Alcalá Norte, Medina Azahara, Los Estanques y el Canijo de Jerez, Biznaga o Boikot, entre otros.

A la presentación del cartel definitvo han asistido José Santaolalla, diputado provincial de Educación y Juventud; Lourdes Piña, concajala de Juventud de Vélez-Málaga; Genoveva Ferragut, directora de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria; y Fátima Rodríguez, directora artística del Weekend Beach Festival.

Santaolalla ha destacado el respaldo de la institución provincial a un festival que ha definido como una apuesta firme para los amantes de la música. Ha recordado que la Diputación patrocina el evento por tercer año consecutivo y valoró especialmente su capacidad para servir de plataforma a jóvenes artistas malagueños.

En esta línea, ha explicado que el ganador del certamen Emerge Málaga Music Talent, impulsado por la Diputación, será el encargado de abrir la undécima edición del festival el 9 de julio, reforzando así la colaboración entre ambas entidades y generando nuevas oportunidades para músicos emergentes de la provincia.

Por su parte, Jesús Pérez-Atencia ha subrayado la importancia de seguir contando en Torre del Mar con "uno de los mejores espectáculos del sur de España", capaz de reunir a artistas de primer nivel y de mantener su atractivo en un contexto cada vez más competitivo dentro del sector musical. Y ha incidido en que supone un importante revulsivo para la economía local, la hostelería, el comercio y la proyección turística del municipio.

El edil ha destacado como gran anuncio del cierre de cartel la incorporación de Dellafuente, uno de los nombres más potentes del panorama nacional, que actuará en Torre del Mar en lo que será su único concierto en Andalucía dentro de una gira limitada a cuatro fechas en toda España.

La directora artística del festival, Fátima Rodríguez, ha recalcado el carácter "ecléctico" del festival desde su nacimiento en 2014 y ha mostrado su satisfacción por contar este año con Dellafuente, del que destacó no solo su relevancia artística, sino también que presentará en Weekend Beach un espectáculo diferente y especialmente preparado para esta nueva etapa. Y ha subrayado que el festival se ha convertido en una experiencia que va más allá de la música, generando una conexión especial entre el público y el municipio.

Asimismo, ha remarcado la apuesta del festival por el descubrimiento de nuevos talentos, la presencia femenina en el cartel y la convivencia de grandes nombres con propuestas emergentes. Entre ellas ha destacado a Biznaga y Alcalá Norte, además de recordar el recorrido de Break the Sense, banda que ganó el concurso de Weekend en 2017 y que ahora forma parte del cartel oficial.

Por último, Genoveva Ferragut, directora de Comunicación de Cervezas Victoria, ha reafirmado el compromiso de la marca con el desarrollo cultural de la provincia de Málaga y ha recordado las diferentes acciones promocionales y culturales desarrolladas por la marca en torno al festival, como los acústicos celebrados en su fábrica con diversos artistas.