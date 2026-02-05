Desalojada una veintena de vecinos del núcleo de El Secadero de Casares (Málaga), que continúa incomunicado

El alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, explica en redes sociales la situación del núcleo de El Secadero. - FB AYUNTAMIENTO CASARES

CASARES (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Una veintena de vecinos del núcleo urbano de El Secadero en Casares (Málaga) se encuentran desde este pasado miércoles desalojados de sus viviendas debido al paso de la borrasca 'Leonardo' por el municipio, que ha provocado la incomunicación de esta pedanía por el corte total de los accesos por la crecida del río Guadiaro.

Desde el Ayuntamiento de Casares han informado a través de varios mensajes en redes sociales, consultados por Europa Press, de que la situación "más complicada" en la localidad se está viviendo en este núcleo, que cuenta con 1.500 residentes, el cual, además de incomunicado, se encuentra "sin suministro eléctrico ni comunicaciones telefónicas o por Internet".

"La situación está pendiente de que deje de llover y descienda el caudal del río Guadiaro", han asegurado desde el Consistorio, punto en el que han señalado que miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) acudieron la pasada noche a la localidad donde mantuvieron una reunión operativa con el alcalde y los miembros del equipo de gobierno.

Además, la Policía Local está en contacto con la población mediante su sistema de radio portátil y hay preparado un equipo de rescate acuático del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, por si se presenta alguna urgencia.

El propio alcalde, Juan Luis Villalón, ha explicado en redes sociales la situación en la zona tras la "crecida sin precedentes" del Guadiaro, la cual ha sobrepasado cualquier previsión que pudiéramos tener", aunque ha asegurado que desde el Ayuntamiento están pendientes de las emergencias que llegan por parte de la población.

Así, ha incidido que en que por parte del Consistorio están "tratando de recoger cualquier necesidad para poder atenderla": "también si algún vecino necesita medicamentos, tenemos la llave de la farmacia y podemos acceder a ella para poder suministrarlo como tuvimos que hacer en la noche pasada", ha dicho el regidor, quien ha considerado importante que se restablezca el suministro eléctrico para poder actuar en las emergencias.

"Es desolador la situación en la que se encuentra nuestros vecinos, es desolador la falta de medios que podemos tener en una situación tan catastrófica como la que estamos viviendo", según ha lamentado Villalón en un vídeo difundido en las redes sociales del Ayuntamiento.

Los servicios operativos continúan trabajando para devolver la normalidad "en la medida de lo posible" en todo el término municipal, "teniendo en cuenta que la lluvia continúa y las circunstancias siguen siendo adversas", han asegurado en los distintos mensajes en redes sociales, en los que señalan que continúan cortadas varias vías como la carretera MA-8300, la de Los Pedregales o la A-7150 desde el cruce (Casa Alfa) hasta el Puerto de Ronda como medida preventiva ante posibles desprendimientos.