Desarticulado un inmueble en Málaga que acogía un dispensario de sustancias estupefacientes

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un local utilizado como dispensario de sustancias estupefacientes, en el distrito norte de Málaga. El inmueble permanecía a puerta abierta gran parte del tiempo y albergaba un despacho de dosis de cocaína y heroína.

La persona al frente de la supuesta venta de droga ha sido detenida y, tras su puesta a disposición judicial, ya ha ingresado en prisión provisional en relación con los hechos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, donde señalan que llama la atención la escasa prudencia del investigado para pasar inadvertido en lo que a la distribución de droga se refiere, en un inmueble sito en el barrio malagueño de La Palma.

En este sentido, agentes de la Comisaría de Distrito Oeste recibían informaciones que apuntaban a la venta de estupefaciente en el local y establecían un dispositivo para detener a la persona que regentaba el negocio.

Desde las primeras diligencias, los investigadores observaron como el punto de venta permanecía a puerta abierta y que numerosos drogodependientes lo frecuentaban para adquirir su dosis diaria de droga.

Finalmente, la Policía Nacional efectuó la entrada y registro en el inmueble, y detuvo al investigado. Los agentes intervinieron 55 papelinas de cocaína-base --once gramos-- y otras 17 dosis de heroína -5,6 gramos-; once tabletas de hachís --1,1 kilogramos--; 1.605 comprimidos de un fármaco para tratar la ansiedad; 60 euros en efectivo; y diversos recortes y útiles para la preparación de las sustancias. El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisión del investigado.