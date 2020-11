Desestiman el recurso contra el despido de una músico de la Orquesta Filarmónica de Málaga

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ha rechazado el recurso presentado por una músico contra el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, el Ayuntamiento de la ciudad y la Consejería en relación con su despido; de forma que confirma la sentencia inicial, en la que se desestimó la demanda, al no considerar probado fraude de ley en la contratación, "ajustada a las bases publicadas, aceptadas y no impugnadas", ya que el cese es "una extinción de la relación laboral por finalización del término pactado en el contrato".

En la sentencia del alto Tribunal andaluz, a la que ha tenido acceso Europa Press, se precisa que la parte recurrente alega que debe declararse la nulidad del despido acordado por la empresa demandada, dado que, a su juicio, "dicho despido se ha producido con vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora y más concretamente con la vulneración de la garantía de indemnidad de la misma, pues el despido fue una represalia de la empresa por las anteriores reclamaciones judiciales planteadas" por la músico.

Así, se señala que el cese de la demandante, acaecido el 2 de septiembre de 2019, "se produjo después de las demandas judiciales planteadas contra la empresa demandada con fecha 16 de noviembre de 2018 y 21 de enero de 2019", demandas en las que "se impugnaba la oferta pública de empleo para el puesto de solista de primeros violines y se solicitaba el reconocimiento de la condición de personal laboral fijo".

Pero, la Sala señala que, "en el presente caso la empresa demandada no procede al cese de la demandante como una reacción o represalia por las anteriores demandas judiciales que la misma había presentado, sino que dicho cese estuvo motivado por la finalización del término pactado en el contrato suscrito por las partes".

De igual modo, se indica que en el momento la músico interpuso la demanda declarativa de derechos en solicitud del reconocimiento de la condición de personal laboral fijo "tenía perfecto conocimiento de que el contrato suscrito finalizaba el 2 de septiembre de 2019; haciéndose constar además en la convocatoria para la provisión de la plaza que la duración del contrato a suscribir sería de 12 meses".

Asimismo, el Tribunal andaluz considera que la actividad desarrollada, la cual ha prestado servicios como músico en la Orquesta Filarmónica de Málaga, debe estar "en el ámbito de esta relación laboral especial, pues incuestionablemente se dedicaba a la ejecución de actividades artísticas ante el público mediante su participación en los conciertos de la referida orquesta demandada".

No obstante, precisa que eso no puede quedar desvirtuado por el hecho de que en el contrato de trabajo suscrito no se indicase expresamente que el mismo se realizaba al amparo de lo previsto en el Real Decreto 1435/1985, "pues, conforme reiterada y constante doctrina jurisprudencial, las relaciones jurídicas tienen el carácter que realmente corresponda a su naturaleza y al contenido efectivo de la prestación de servicios, independientemente de la denominación formal que le hayan podido dar las partes".

Es más, la Sala abunda en que en las bases de la convocatoria para la provisión de la plaza en que participó la músico "se indicaba expresamente que a los candidatos seleccionados por haber superado las pruebas se les realizaría un contrato de 12 meses de duración, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1435/1985, regulador de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos", hecho probado, por lo que "tenía perfecto conocimiento acerca de que el vínculo que le iba a unir con la demandada era el propio de la referida relación laboral especial".

De igual modo, inciden en que la doctrina juriprudencial resulta plenamente aplicable al caso, ya que fue contratada para prestar sus servicios como músico en la Orquesta Filarmónica de Málaga durante la temporada 2018/2019, en virtud de un contrato temporal para la realización de obra servicio determinado, siendo cesada el 2 de septiembre de 2019 a la finalización de la referida temporada, "una vez concluido el periodo de 12 meses de duración previsto en el contrato suscrito por las partes".

Además, aluden a que el artículo 27 del Convenio Colectivo de la empresa demandada "parte de la base de que en un principio la contratación de los músicos de la Orquesta Filarmónica de Málaga se realizará con carácter temporal y tras la superación de las correspondientes pruebas de selección, no pudiendo ser convertido el contrato en indefinido sino tras la correspondiente convocatoria pública y superación de las correspondientes pruebas", lo que "no consta" que haya realizado la músico, "pues la convocatoria en que participó la misma y la superación de las correspondientes pruebas por parte de la trabajadora fue para una contratación temporal y no para una contratación indefinida".

Por todo ello, se precisa, siendo el caso una relación de carácter especial y de naturaleza temporal, siendo contratada para una concreta campaña o temporada artística de la orquesta demandada, previa superación por parte de la demandante de las pruebas de acceso previstos para esa concreta temporada, el cese no puede calificarse como un despido, "sino como una extinción de la relación laboral por finalización del término pactado en el contrato".