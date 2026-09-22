Los destrozos causados por jabalíes en Mijas (Málaga) cuestan más de 200.000 euros al Ayuntamiento en arreglos

Trabajos de replantación en jardines de Mijas, Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha destinado más de 210.000 euros desde comienzos de año a labores de reparación, replantación y mano de obra, ante los daños causados por la actividad de jabalíes en en los parques y jardines de la localidad malagueña.

Según ha informado el Consistorio a través de un comunicado, el gasto acumulado desde enero, se ha destinado a la reposición de plantas, sustratos, componentes de los sistemas de riego, consumo de agua y mano de obra.

El concejal de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Mijas, Daniel Gómez, ha explicado que hasta 16 jardineros trabajan a diario en la revisión y reparación de los desperfectos ocasionados por estos animales, además de contar con turnos de guardia durante los fines de semana para atender los daños.

En concreto, apunta a que cuatro trabajadores desarrollan estas labores en Mijas Pueblo, otros cuatro en La Cala y ocho en Las Lagunas. Según afirma, la reposición de plantas, sustratos, componentes de los sistemas de riego, consumo de agua y mano de obra constituyen los principales conceptos del gasto acumulado desde enero.

Entre las zonas más afectadas se encuentran los alrededores del centro cultural de La Cala, Calazul, Doña Ermita, los jardines de la iglesia de San Manuel, El Compás y La Muralla, aunque el Consistorio señala que los daños se producen en los tres núcleos del municipio.

El Ayuntamiento ha señalado que los jabalíes no solo dañan las plantas y el césped, sino también los sistemas de riego, que "rompen al escarbar en los parterres y zonas ajardinadas en busca de alimento y agua". Estas actuaciones, precisa el Consistorio, pueden provocar inundaciones, averías y daños en plantaciones.

Gómez ha apuntado además que los animales muestran especial preferencia por la tierra movida y húmeda de los parterres recién acondicionados, lo que obliga a reparar en ocasiones zonas que habían sido intervenidas recientemente.

El concejal ha relacionado la magnitud del problema con la proliferación de esta especie, la ausencia de depredadores naturales y la extensión de las zonas ajardinadas públicas de Mijas, que supera, según los datos municipales, el millón de metros cuadrados.