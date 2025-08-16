Detenida por agredir con un arma blanca a su hermano en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 23 años por, presuntamente, agredir con un arma blanca a su hermano en Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el 29 de julio en la zona de Barbarela en la capital malagueña. Al parecer, según ha adelantado diario 'Sur', la presunta agresión tuvo lugar en el transcurso de una reyerta familiar.

Los servicios de emergencia fueron alertados de una pelea en una vivienda, por lo que se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional, que hallaron a un hombre con heridas de arma blanca después de que, presuntamente, su hermana le hubiese agredido en el cuello y en el pecho con un cuchillo.

Así, según el diario, y aunque por las hoja del arma las lesiones no revestían gravedad, la presunta autora de los hechos fue detenida por su presunta responsabilidad en una tentativa de homicidio.