Detenida en Estepona (Málaga) con 21 dosis de droga dispuesta para vender

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Estepona (Málaga) a una mujer de 45 años por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, al ser sorprendida supuestamente con 21 dosis de sustancias estupefacientes dispuestas para la venta, además de 1.220 euros en efectivo.

El arresto se ha producido como resultado de la intensificación de la presencia policial en el casco antiguo de Estepona y sus alrededores, coincidiendo con la época estival, han informado desde la Comisaría provincial.

La detención de la mujer se produjo hace solo unos días en el barrio de Solís, en la localidad malagueña de Estepona. La sospechosa transitaba por la vía pública cuando, ante la presencia de una patrulla, tomaba un comportamiento esquivo, cambiando incluso de dirección.

Los agentes se percataron de la maniobra y procedieron a su identificación. En este contexto, los policías intervinieron a la mujer un total de 21 dosis de droga, en concreto ocho papelinas de cocaína y otras 13 de heroína, en total 3,2 gramos de sustancia estupefaciente.

Además, la investigada portaba 1.220 euros en moneda fraccionada. Las pesquisas apuntan a que la identificada supuestamente se dedicaría a la distribución de drogas al menudeo.

Según han precisado desde la Policía Nacional, esta detención coincide con una intensificación de las patrullas por parte de la Comisaría en el casco histórico de la ciudad, así como en zonas de gran afluencia turística del municipio, en coordinación con la Policía Local, "dando respuesta, además, a las demandas ciudadanas".