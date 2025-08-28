Detenida una menor tras agredir con arma blanca a una joven en Fuengirola (Málaga)

Archivo - Vehículos de la Policía Local de Fuengirola - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Local del municipio malagueño de Fuengirola ha detenido a una menor como presunta autora de una agresión con arma blanca a una joven de 18 años.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.00 horas de este pasado miércoles. La sala del 092 recibió varias llamadas informando de un incidente entre dos chicas en la plaza de la Hispanidad.

Asimismo, el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de una mujer agredida por arma blanca. De inmediato, dio aviso a la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios.

Por su parte, los agentes de la Policía Local a su llegada observaron a una de ellas con sangre y heridas por arma blanca en uno de sus brazos. Tras los hechos, la presunta agresora huyó, según ha informado el Ayuntamiento de Fuengirola en redes sociales.

Así, tras realizar varias entrevistas a los testigos y cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en este espacio público, los policías consiguieron identificar a presunta agresora.

Poco después, una patrulla de la Policía Local se presentó en el entorno de su domicilio y la localizó cerca del mismo. La menor fue detenida tras admitir la autoría del siniestro y también fue puesta puesta a disposición de la Policía Nacional.

Desde el Ayuntamiento de Fuengirola han destacado que el sistema municipal de videovigilancia fue determinante para dar con el paradero y posterior detención de la autora confesa de este caso, que resultó ser menor de edad.

Por su parte, la agredida fue atendida inmediatamente por los servicios sanitarios de emergencia, que según su primer examen médico, su vida no corría peligro alguno. Fue evacuada al Hospital Costa del Sol.