Detenida una mujer con más de 200 antecedentes y reclamada por ejercer carterismo en Torremolinos (Málaga)

Comisaría de Torremolinos - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a una mujer de 53 años con más de 200 antecedentes policiales y que tenía activa una orden de búsqueda y captura por un presunto delito de estafa cometido en Torremolinos (Málaga), donde supuestamente sustrajo la cartera a una mujer y realizó cinco retiradas de efectivo con una de sus tarjetas por un importe total de 940 euros.

Se trata, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado, de una mujer "sobradamente conocida por las autoridades" por tener un amplio historial delictivo en distintos puntos de España. Ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

Las primeras investigaciones indican que la detenida llegó a utilizar mientras desarrollaba su actividad delictiva hasta 12 identidades distintas y tenía una prohibición de aproximarse a la ciudad de Valencia por un delito agravado de hurto por multirreincidencia.

Según el comunicado de la Policía Nacional, los hechos por el que la Comisaria de Torremolinos-Benalmádena decretó su búsqueda activa, habrían tenido lugar hace dos semanas en Torremolinos.

Apuntan a que la víctima, de 67 años, se encontraba haciendo la compra, cuando se percató de que su cartera, que había utilizado instantes anteriores, ya no estaba en su bolso. En su interior llevaba 100 euros, documentación personal y dos tarjetas de crédito.

Minutos después, la damnificada observó en su cuenta bancaria que tras la desaparición de la cartera, se habían registrado cinco retiradas de efectivo, por un importe conjunto de 940 euros.

Tras los hechos y la activación de la orden de búsqueda, los agentes de un grupo de investigación de Granada localizaron e identificaron a la mujer en el distrito Centro de la ciudad, donde también era presuntamente conocida por su actividad como carterista. Los agentes comprobaron que tenía una reclamación policial de Torremolinos y procedieron a su detención.