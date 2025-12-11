Detenida en Ronda una pareja tras intervenir más de 400 papelinas de una mezcla de cocaína y heroína

Archivo - Droga intervenida en uan operación policial en Ronda - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ronda (Málaga) a un hombre y una mujer de 50 y 54 años por su presunta responsabilidad en un delito de tráfico de drogas.

Una maniobra esquiva de la pareja en la vía pública no pasó desapercibida para una patrulla, detectándose cómo uno de los sospechosos, en concreto, el varón, se agachaba para ocultar un paquete, junto a la rueda de un vehículo, que resultó contener cuatro centenares de dosis de 'rebujado', una mezcla de cocaína y heroína, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, el trabajo de los agentes que patrullan diariamente las calles de las ciudades ha resultado clave para incautar 401 papelinas de drogas que, según las pesquisas, iban a destinarse al menudeo, en Ronda.

Los agentes adscritos a Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ronda se encontraban realizando funciones de prevención de la delincuencia cuando detectaron la presencia de tres personas, dos mujeres y un hombre, todos en actitud esquiva y nerviosa ante la presencia policial. Seguidamente, el varón se agachaba junto a un vehículo y se deshacía de un paquete, que ocultaba junto a una rueda.

En este contexto, los agentes procedieron a identificar a los sospechosos, a excepción de una de las mujeres, que emprendió la huida a la carrera.

Los dos identificados, "viejos conocidos" de los agentes, resultaron detenidos por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, después de comprobarse que el paquete sospechoso contenía hasta cuatro centenares de dosis ya listas para su distribución con una mezcla de cocaína y heroína.

Tras proceder a la detención de la pareja, en el vehículo policial en el que se condujo a la mujer hasta comisaría se localizó una mono-dosis de las mismas características y pesaje que las que contenía el paquete antes referido.

Por último, han señalado que en el traslado del hombre, este golpeó supuestamente la mampara del habitáculo interior del coche patrulla profiriendo también insultos y amenazas contra los agentes.