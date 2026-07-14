Detenido un conductor tras atropellar a un peatón en Cuevas de San Marcos (Málaga) y darse a la fuga

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha sido detenido tras atropellar a un peatón en el municipio malagueño de Cuevas de San Marcos y darse a la fuga.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de marzo cuando se produjo el atropello a un peatón, que resultó con lesiones de carácter muy grave, ausentándose de la escena del siniestro el conductor del vehículo causante, del que se desconocían datos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, apoyado por la Policía Local del municipio, se hizo cargo de la investigación de los hechos dando como resultado la localización de un vehículo con restos de sangre en sus bajos que pudieran pertenecer al peatón atropellado, confirmado tras el correspondiente análisis por parte del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

Tras el análisis e investigación de los hechos, se pudo identificar a la persona que conducía el vehículo durante el desarrollo de los acontecimientos indagados, procediéndose a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de los delitos de lesiones por imprudencia grave y de abandono del lugar del accidente, recogido en el Código Penal, y para lo que se contempla unas penas de prisión de seis meses a cuatro años y prohibición de derecho de conducir por un periodo de uno a cuatro años.

Por otro lado, la Guardia Civil ha recordado la puesta en marcha años atrás de la app 'Alertcops'. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.