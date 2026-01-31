Detenido el dueño de un perro que hirió a varias personas en Marbella (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Marbella. - POLICÍA LOCAL DE MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Marbella (Málaga) ha detenido la pasada madrugada a un hombre, dueño de un perro que provocó heridas a cuatro personas, entre ellas dos menores, según la denuncia interpuesta por los afectados.

Así lo han informado fuentes dicho cuerpo policial, quienes han precisado a Europa Press que el hombre, natural de Maracena (Granada), ha sido arrestado en la zona de Guadalmina, señalando que, al parecer, dormía en un coche, donde ataba al perro.

Los hechos sucedieron el pasado martes en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara. Según la denuncia, cuatro personas, entre ellas dos menores, habrían resultado con distintas heridas a raíz del ataque de este perro.