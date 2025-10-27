Detenido en Granada por robar a dos personas con las que coincidió en el mismo hotel de Málaga capital

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un joven, de 20 años, como presunto responsable de un delito de robo de con fuerza en un hotel del distrito centro de Málaga.

Esta persona accedió a la habitación de dos amigos que se alojaban en el mismo, y a uno de ellos le sustrajo las llaves de su coche con el que después se marchó del alojamiento, y al otro una tarjeta de crédito con las que realizó dos retiradas de efectivo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación pudo determinar la identidad del presunto responsable del robo y de los movimientos que posteriormente había realizado con la tarjeta y el vehículo sustraídos. Días después, esta persona ha sido localizada pernoctando en Granada y ha sido detenida y trasladada ante la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes en un hotel del distrito centro de Málaga. Dos amigos que se encontraban pernoctando y alojados en el mismo, se dieron cuenta por la mañana que ambos echaban de menos objetos personales. Uno de ellos las llaves de su vehículo, y el otro una tarjeta de crédito.

El primero de ellos pudo comprobar que su coche, el cual había dejado estacionado en el hotel, ya no estaba allí, y también se habían llevado su carné de Policía Local así como las llaves de su vivienda. El segundo, que con su tarjeta de crédito desaparecida se habían realizado dos retiradas de efectivos en cajeros de Rincón de la Victoria (Málaga) y Lachar (Granada), ambas por un importe de 1.000 euros.

Una vez recibidas las correspondientes denuncias, el grupo de Policía Judicial de la localidad malagueña inició sus pesquisas para comprobar la veracidad de estos hechos, así como para poder determinar la identidad del presunto responsable.

La investigación demostró que era la misma persona la que había salido del alojamiento con el vehículo sustraído y la responsable de las retiradas de efectivo de los cajeros.

Los perjudicados identificaron a este varón como otra persona que se estaba alojando en el mismo hotel y que se cruzaron en varias ocasiones por las instalaciones.

Los agentes, una vez determinaron la identidad del presunto autor del robo, establecieron una requisitoria policial de búsqueda a esta persona, un hombre de 20 años. Además, pudieron efectuar un seguimiento a los movimientos que el vehículo sustraído realizó en los días siguientes al robo.

Al descubrir por parte de los mecanismos de cooperación policial que dicha persona estaba pernoctando una noche en el centro de Granada capital, una patrulla de seguridad ciudadana acudió al lugar de los hechos y, una vez que le identificaron y comprobaron que la búsqueda policial seguía vigente, llevaron a cabo su detención.

El arrestado, con media docena de antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.