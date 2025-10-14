Detenido un hombre de 59 años en Marbella (Málaga) tras agredir a otro en el abdomen y refugiarse en una iglesia

Archivo - Dos agentes de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido este martes en Marbella (Málaga) a un hombre de 59 años acusado de agredir a otro de 60 años con un arma blanca en el abdomen. Tras el episodio se refugió en una iglesia, aunque fue finalmente arrestado por los agentes.

Los hechos han tenido lugar sobre las 15,30 horas, según han confirmado fuentes policiales. Por su parte, el herido ha sido asistido en el lugar de los hechos por los sanitarios, presentando pronóstico leve.

Finalmente, el autor ha sido detenido por los agentes tras haberse refugiado en una iglesia. La investigación continúa abierta. No hay más datos.