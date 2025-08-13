Detenido un hombre por incumplir una orden de alejamiento, agredir y amenazar a su pareja en Málaga

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 44 años como presunto autor de un delito de violencia de género. Supuestamente, el hombre amenazó y agredió a su pareja y quebrantó una condena de orden de alejamiento.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16.40 horas de la tarde del pasado viernes 8 de agosto cuando ambos circulaban en un turismo por Camino Puente del Rey, en el distrito Churriana, de la ciudad de Málaga, y en el que se inició, según la información que ha remitido la Policía Local en un comunicado, una "fuerte discusión" en la que el individuo golpeó y amenazó con un cuchillo a la víctima, a la que, presuntamente, arrojó del coche en marcha.

Una tercera persona, que localizó a la víctima, fue la que alertó a la Policía Local e informó de que se encontraba "muy afectada" y estaba convulsionando, por lo que una equipo de policías y una ambulancia emergencias se desplazaron hasta el lugar.

Mientras era atendida, los policías observaron que la víctima presentaba marcas en la cara que indicaban golpes. En ese momento, apareció el presunto agresor en el coche, que fue identificado. Tras comprobar que pesaba sobre él una orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga en la que se le prohibía comunicarse con la víctima o aproximarse a la misma, los agentes le detuvieron.

Tras ser atendida por los facultativos, la víctima fue trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario y manifestó su intención de presentar una denuncia contra el presunto agresor.

El vehículo fue inspeccionado y localizaron, oculto bajo el asiento delantero derecho, el cuchillo con el que presuntamente amenazó a la víctima, con unas dimensiones de 15 centímetros de hoja más mango, que fue intervenido y entregado en dependencias policiales, donde quedó igualmente el detenido antes de pasar a disposición judicial.

Desde la Policía Local han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede acudir al teléfono gratuito 016, que es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres, en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día, durante todos los días del año.