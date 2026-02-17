Detenido un joven en Ronda (Málaga) por pornografía infantil tras hacerse pasar por una menor

Archivo - Imagen de un agente de Policía Nacional frente a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detienen en Ronda (Málaga) al autor de un delito de pornografía infantil. La investigación se inicia a raíz de una denuncia que pone de manifiesto que un hombre se hacía pasar por una menor, habría contactado con otra joven a través de una red social y, tras intercambiar mensajes con ella, le habría enviado fotos de una tercera chica, también menor.

Los agentes localizaron a la víctima que salía en las fotos, la cual fue oída en exploración y, a su vez, identificaron a la persona que había tras los mensajes, logrando detener por estos hechos a un varón de 21 años, han informado desde la Comisaría provincial en una nota.

El grupo operativo de la Comisaría de Ronda dio inicio a las investigaciones a raíz de una denuncia en la que se relataba cómo, tras un perfil de una red social, y creyendo una menor que mantenía conversaciones con otra joven como ella, al otro lado de la pantalla alguien le proponía enviarle fotos de una cría desnuda, ajena a este vinculo.

Según han indicado, la denunciante, por la forma de expresarse a través de los distintos mensajes, sospechó que quién había al otro lado podría ser un hombre y le manifestó que no quería recibir esas fotos. No obstante, le fueron remitidas, tratándose de imágenes de una chica desnuda.

Gracias a las labores policiales se logró identificar a la menor protagonista de dichas fotografías. Los agentes pudieron localizarla y oírla en declaración. En sus manifestaciones afirmó que, hace un año había contactado con ella otra "supuesta" niña con la que intercambió mensajes.

Finalmente, la persona que había detrás de ese perfil comenzó a extorsionarla para que enviase fotos y videos desnuda. Al mismo tiempo --el ahora detenido-- supuestamente le mandó fotos de él desnudo.

A raíz de sus manifestaciones se inician las gestiones tendentes identificar y localizar a la persona que había tras estos hechos, todo ello "con la dificultad añadida de que toda la información relatada estaba borrada por las partes implicadas, tanto víctimas como autor", han indicado.

Los agentes lograron detener a un joven, de 21 años, al que se le imputa un delito de pornografía infantil, hechos por los que fue puesto a disposición judicial.

CONSEJOS A PADRES E HIJOS

Desde la Policía Nacional han dado consejos "fáciles y sencillos" tanto a padres como a hijos para evitar de algún modo "caer en manos de aquellos que pervierten el uso de las redes sociales y les dan un uso delictivo". "Juntos pueden con sus acciones preventivas evitar caer en manos de delincuentes y hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías", han señalado.

En este sentido, han recordado que "tu intimidad --y tus perfiles-- es tuya, no la compartas con nadie, ni tu mejor amigo/a, ni tu novio para siempre".

"Sólo los padres o adultos a cargo de los niños pueden --y deben, en especial si son aún pequeños o son sus primeros pasos en el mundo digital-- ver a qué webs acceden, qué comparten, qué fotos toman, qué conversaciones o mails reciben y envían, así como sus perfiles en redes sociales y contactos", han indicado.

También recomiendan advertir a los hijos "no solo que pueden ser víctimas de ciberacoso y grooming --chantaje sexual por haber compartido material o agregado a quien no debiera--, sino que también podrían acabar detenidos por su actitud en la red --injurias, amenazas o compartir material perjudicial o íntimo de otros menores--".

Asimismo, instan a alertar a los hijos "qué fotos no deben tomar y no deben guardar ni compartir en sus dispositivos" y explicarles que "si alguien chantajea a un menor con publicar fotos privadas en redes sociales o que le puedan comprometer o perjudicar, éste debe acudir primero a sus padres o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo deben acudir junto con sus padres a denunciarlo, aportando los detalles oportunos".

Además, la Policía Nacional aconseja a los padres explicar a los hijos que "si tiene un problema con otros usuarios en Internet o en redes sociales, lo hable contigo para ponerle freno cuanto antes". "No lo entierres porque explotará en el momento que menos te lo esperes, plántale cara y denúncialo", han incidido.

También recuerdan que se debe "desconfiar de extraños". "No creas que quien está al otro lado es quien dice que es, ni se dedica a lo que dice. Tanto para comprar a otros en anuncios de particulares como para relacionarte con otros en Internet, aplica una desconfianza racional", han concluido.