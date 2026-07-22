Detenido en Málaga por agredir en el aeropuerto a su pareja embarazada de seis meses

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 24 años como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que, al parecer, agredió en el aeropuerto a su pareja embarazada de seis meses.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de julio, sobre las 00,35 horas, cuando una unidad de Policía Local que realizaba funciones de seguridad por los alrededores del aeropuerto de Málaga fue alertada por varios ciudadanos de que un joven estaba golpeando a su pareja, la cual visiblemente estaría embarazada, según los testigos.

Ante la gravedad de los hechos, los policías localizaron al presunto autor, mientras que la mujer abandonó corriendo el lugar tras la agresión recibida. Al parecer, el presunto autor de los hechos habría reconocido una discusión con su pareja, con la que convive y que se encuentra embarazada, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

En el transcurso de la intervención policial, se personaron los responsables del dispositivo de Vigilancia de Seguridad del recinto Aeroportuario, comunicando a los agentes que el operador de las cámaras de seguridad había visualizado las grabaciones en las que se puede comprobar cómo el individuo golpeaba a su pareja en varias ocasiones.

Ante lo sucedido, se procedió a la detención del individuo, lectura de derechos y trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Por su parte, la víctima fue localizada en las inmediaciones del recinto. Se le ofreció asistencia y se le informó de los derechos que le asisten.

Por otro lado, desde la Policía Local de Málaga han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.