Detenido en Málaga por agredir a su pareja a la que mordió en el pómulo

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre, de 37 años, como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, ya que, presuntamente, agredió a su pareja a la que llegó a dar un mordisco en el pómulo.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado jueves, sobre las 00.45 horas, cuando una llamada alertó a la Sala del 092 de Policía Local sobre una fuerte discusión y golpes en el interior de una autocaravana estacionada correctamente en la zona del aparcamiento exterior del estadio La Rosaleda.

Así, una unidad de la Jefatura de Barrio del Distrito Norte se dirigió al lugar y, al aproximarse al vehículo, pudo corroborar que se estaba produciendo una fuerte discusión y que en el interior de la autocaravana todo estaba revuelto, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Al entrevistarse con la pareja de forma separada, la víctima, una mujer de 27 años, manifestó a los agentes que, en el transcurso de la disputa con su pareja, el hombre le había propinado varios manotazos en la cara y un mordisco en uno de los pómulos; además, reconoció que este suceso no era el primer episodio de violencia física que se había producido.

Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias de Policía Nacional, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

Desde el Ayuntamiento de Málaga han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede acudir al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.