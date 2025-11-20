Prisión para un hombre al que investigan por drogar a una mujer y abusar de ella en su casa en Benalmádena (Málaga)

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga acordó la pasada semana el ingreso en prisión provisional sin fianza para un hombre, al que se le investiga por una supuesta agresión sexual a una mujer y por si presuntamente antes le había suministrado alguna sustancia.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), precisando que el hombre pasó el pasado viernes 14 de noviembre a disposición de dicho juzgado, que estaba de guardia ese día y que le investiga por una supuesta agresión sexual.

El hombre invitó a la mujer a almorzar en su domicilio, donde la víctima se percató de que en la vivienda había una especie de camilla, que él le dijo que era para masajes y se ofreció a darle uno, lo que ella aceptó, según la información adelantada por Diario 'SUR'.

Así, tras el almuerzo se tumbó en la camilla para el masaje y se quedó dormida. Al despertar, comprobó que había sido agredida sexualmente, según su versión, señala el rotativo, y acudió a la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena para denunciar y advertir sus sospechas de haber sido narcotizada para anular su voluntad.

Por eso, el juzgado investiga al hombre, que es funcionario administrativo en una comisaría, por la supuesta agresión sexual a la mujer y sobre si le suministró alguna sustancia y qué tipo, han indicado desde el TSJA.