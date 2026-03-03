Detenido en Málaga capital con más de un kilo de hachís en vía pública

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, al que se le intervino más de un kilo de hachís.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de febrero, sobre las 17.15 horas en el distrito Cruz del Humilladero, cuando una unidad policial del Grupo de Investigación y Protección se encontraba realizando servicio a pie y de paisano.

En ese momento, observaron a un hombre en actitud de espera, mirando hacia los lados de forma reiterada y bastante nervioso, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Ante la sospecha de que pudiera realizar algún tipo de infracción, los policías permanecieron próximos al lugar, hasta que fueron testigos de cómo se acercó hacia el individuo una persona en una motocicleta y le entregó una bolsa de plástico, abandonando rápidamente el lugar, no pudiendo ser interceptado; mientras el otro se dirigió hacia una motocicleta estacionada en la zona.

Así, ante las sospechas, los policías lo interceptaron antes de que iniciara la marcha y abandonase el lugar, identificándose como agentes y solicitándoles que les enseñara el contenido de la bolsa, hallando un paquete cuadrangular, con diez tabletas de una sustancia prensada, color marrón, al parecer hachís, con un peso total de 1.165 gramos.

Por los hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.