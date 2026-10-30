Detenido en Málaga un miembro del movimiento 'Blocus' que incitaba en redes a saqueos en varias localidades malagueñas

Policía Nacional detiene en Málaga a un miembro del movimiento 'Blocus' que animaba en redes a actos de saqueo. - CNP

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes en Málaga a un presunto integrante del movimiento radical 'Blocus', quien supuestamente participaba de manera activa en canales de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento para realizar saqueos y actos de pillaje en establecimientos comerciales de la capital y de los municipios malagueños de Fuengirola y Marbella, coincidiendo con la noche de Halloween, el 31 de octubre.

Los investigadores han arrestado a esta persona, de 20 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para perpetrar delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado, han informado desde la Policía Nacional.

Según han indicado en una nota, las diligencias practicadas constatan cómo el investigado supuestamente incitaba en grupos de mensajería instantánea a provocar incendios en enclaves distantes a los verdaderos objetivos del movimiento --áreas comerciales-, esperando distraer la acción policial, y abrirse paso, de modo paralelo, para consumar actos de pillaje y saqueos en tiendas de Málaga capital, Fuengirola y Marbella.

En tales grupos se describía de la ruta o el modus operandi a seguir, ha indicado la Policía Nacional, apuntando que el sospechoso presuntamente "daba órdenes e indicaciones a sus seguidores incitando al uso de armas para realizar los robos", haciendo alusión, incluso, que él mismo emplearía "extensible, piedras y gasolina" en los saqueos".

La detención ha sido practicada este mediodía en Málaga por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial, en unión a sus homólogos de la Comisaría de Fuengirola. El arrestado se halla en estos momentos bajo custodia en dependencias policiales y la investigación continúa abierta.