Detenido por provocar daños en plantas y mobiliario de los jardines del Paseo del Parque de Málaga

Detenido por provocar daños en plantas y mobiliario de los jardines del Paseo del Parque - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 24 años como presunto autor de un delito de daños, tanto en los jardines como en el mobiliario del Paseo del Parque.

De la investigación se hizo cargo el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, iniciándose a requerimiento de la empresa responsable del cuidado de los parques y jardines municipales, que solicitaron ayuda para poder localizar a la persona que durante días había estado provocando los daños tanto en plantas, de las cuales algunas estaban pisoteadas y otras arrancadas, como en el mobiliario y cartelería.

Así, sobre las 22.00 horas del pasado jueves, 5 de marzo, agentes del GIP, que prestan servicio de paisano, terminaron localizando al presunto autor de los daños en calle Cortina del Muelle, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Tras ello, los agentes procedieron a su plena identificación y detención y traslado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asistían, tras lo que fue puesto a disposición judicial.