Un detenido en relación con el hallazgo de restos humanos en una carretera en Alhaurín de la Torre

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil.
Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 19:42
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MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en relación con la investigación abierta tras el hallazgo de restos humanos en una carretera dentro del término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Así lo han informado fuentes del instituto armado, que han precisado que se continúa investigando los hechos y las causas que rodean a este suceso.

El hallazgo de los restos humanos se ha producido en la mañana de este martes en un camino que lleva a la zona de las canteras de Alhaurín de la Torre.

A raíz de este hallazgo, los agentes han abierto una investigación para esclarecer todo lo sucedido, además de que los restos tendrán que ser analizados para proceder a su identificación.

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