Detenido en Vélez un fugitivo reclamado por justicia alemana por delitos de explotación sexual de menores y pornografía

La Policía Nacional detiene en Vélez-Málaga a un fugitivo reclamado por la justicia alemana en relación con delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio malagueño de Vélez-Málaga a un fugitivo de 39 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Alemania en relación con delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil.

El prófugo germano está pendiente de cumplir condena en su país por abuso sexual agravado de menores, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación tendente a la localización y detención de esta persona, llevada a cabo de manera coordinada entre agentes adscritos al Grupo de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial y sus homólogos en la Comisaría Provincial de Málaga, se inició tras recibirse una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial en la que se informaba de la posible presencia de un prófugo alemán en la Costa del Sol.

Las numerosas gestiones y pesquisas policiales, en el marco de la operación 'Fugas', permitieron confirmar el paradero del sospechoso y proceder a su detención el pasado 11 de agosto en la comarca malagueña de la Axarquía.

Así, el prófugo fue localizado en una choza en un paraje del litoral de Vélez-Málaga, localidad donde intentaba pasar inadvertido, ganándose la vida con trabajos de mantenimiento.

Según recoge la requisitoria de la Orden Europea de Detención y Entrega, el reclamado está pendiente de cumplir condena por unos hechos ocurridos entre septiembre de 2021 y enero de 2022, en Alemania, cuando el fugitivo contactó a través de una web con una menor --tenía 13 años en ese intervalo temporal-- y mantuvo conversaciones de temática sexual con ella a través de un chat, que luego derivaron en videollamadas de corte erótico.

La requisitoria añade que el autor llegó a abusar sexualmente de la menor en una pensión de la ciudad de Leipzig, en el estado alemán de Sajonia. Una vez practicada la detención en Vélez-Málaga, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial.