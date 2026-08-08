Detenido por violencia de género tras retener a su mujer en su casa en Vélez-Málaga y amenazar con quemar la vivienda

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de violencia de género tras retener a su mujer en su casa en Vélez-Málaga (Málaga) y amenazar con quemar la vivienda.

Así lo ha confirmado la Policía Nacional, que señala que los hechos tuvieron lugar en la medianoche del jueves al viernes y que también apunta que el suceso no dejó daños personales.

De otra parte, y según adelanta este sábado el diario 'Sur', los hechos se desencadenaron pasadas las 23.30 horas cuando los servicios de emergencias fueron alertados de que un hombre, en aparente estado de agitación, había rociado su casa con combustible y amenazaba con prenderle fuego. Los testigos indicaban que la mujer del hombre estaba el inmueble y que no la dejaba salir.

El rotativo, que sitúa los hechos en la localidad veleña de Almayate, también detalla que el agresor habría cerrado con llave las puertas del domicilio y habría atrancado las cerraduras para evitar que la mujer pudiera escapar. Asimismo, apunta que los hijos de la pareja al llegar a la casa y no poder entrar, lograron forzar y romper una de las puertas, consiguiendo así liberar a su madre.

A su llegada, la Policía Nacional comprobó que había elementos de la casa impregnados con gasolina y cerillas y que el ahora detenido había huido, si bien, mediante un dispositivo de búsqueda, fue hallado en una buhardilla en una vivienda contigua.

(EUROPA PRESS)