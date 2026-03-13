Detenidos en Málaga dos jóvenes radicales de extrema derecha por agredir a un chico de ideología contraria

Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Málaga. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos jóvenes radicales de extrema derecha por presuntamente agredir, "de manera gratuita", a un chico de ideología contraria, junto a una discoteca en la zona oeste de la capital. Uno de los sospechosos fotografió el rostro de la víctima (ya magullado) y luego llegó a compartir la imagen en redes sociales, jactándose del ataque.

Según el relato policial difundido en un comunicado, la investigación, asumida por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Información, se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 24 años, el cual había sido agredido por dos desconocidos, en un descampado próximo a una discoteca situada en la calle Paquiro.

El perjudicado fue derribado al suelo tras recibir puñetazos de modo sorpresivo; también intentaron estrangularlo. En el transcurso de la embestida, le preguntaron por su ideología, contraria al de los atacantes.

Las diligencias de investigación condujeron a identificar a los sospechosos, que resultaron ser dos jóvenes, ambos de 20 años, con tendencias radicales de extrema derecha. Según las pesquisas, están relacionados con hinchadas violentas y altercados de orden público en encuentros de fútbol.

La Policía Nacional señala que los arrestados, que figuran en redes sociales con banderas y símbolos de ideología nazi, han sido arrestados por su presunta implicación en los delitos de odio y lesiones.