'Día De Caza' Actualiza El Clásico De Carlos Saura En Clave Femenina En El Festival De Málaga.

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Día de Caza', coescrita por el cineasta Pedro Aguilera con Lola Mayo, ha sido presentada este sábado en el 29 Festival de Málaga fuera de concurso y cuenta con un reparto formado por Carmen Machi, Rossy de Palma, Blanca Portillo y Zoé Arnao en esta actualización contemporánea y en femenino de 'La caza' de Carlos Saura.

El director ha presentado la cinta, que estará en las salas españolas el próximo 5 de junio, y que muestra el tenso reencuentro de Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que, tras mucho tiempo sin verse, se reúnen junto a Diana, la sobrina joven y taciturna de Rosa, para ir a cazar conejos a un coto heredado por Blanca.

Entre risas y confidencias afloran los conflictos que marcan 'Día de caza' y atraviesan las vidas de sus protagonistas: hijos, separaciones, infidelidades, alcohol y ambiciones profesionales. El calor sofocante y los recuerdos del pasado tensan el ambiente hasta enfrentar a las mujeres, evocando una tragedia ocurrida casi 60 años atrás en esa misma finca.

En la rueda de prensa de presentación de esta atrevida mirada a un clásico del cine español se han reunido el director, la guionista Lola Mayo y las actrices Carmen Machi, Rossy de Palma, Blanca Portillo y Zoé Arnao; además de buena parte del equipo del largometraje.

"Voy a empezar con la pregunta que me han hecho todo el día, que es de dónde surge esta historia y por qué se me ocurre maltratar a Carlos Saura. Bueno, todo empezó un poco con un juego cinematográfico", ha reconocido el director Aguilera al comienzo de la rueda de prensa.

Ese juego vino acompañado de una revelación; "se me ocurrió que el tema del remake en España, curiosamente, no se había hecho. En 2018, no conocía yo ninguno de una película clásica española de uno de los grandes", ha señalado el director.

"Me parece que el remake era como la forma perfecta para introducir esa nueva voz en mí y ver cómo dialogaba no solo con la historia del cine, sino con la historia de las formas cinematográficas, o sea, cómo mi forma de rodar dialogaba con la de Carlos Saura", ha explicado.

Aguilera ha resaltado que "podría haber elegido a Buñuel o Berlanga, pero inmediatamente, no sé muy bien por qué, pensé en Carlos Saura, a quien por supuesto admiro, y pensé que 'La Caza' era la película perfecta para hacer ese juego".

"Me puse a traducir el guión cambiando el año, de 1966 a 2024, y los nombres a nombres de mujeres. Y me sorprendió muchísimo ver cómo el texto seguía vigente", ha reconocido el cineasta. Lo siguiente era elegir esas mujeres, pero nunca tuvo ninguna duda: "Siempre fueron Carmen Machi, Beatriz Portillo y Rossy de Palma", y por esa razón sus personajes llevan sus nombres.

Un rodaje exigente, de 25 días "con sol de justicia", según Rossy de Palma, que tuvo lugar de forma casi cronológica, del mismo modo que rodó Carlos Saura la cinta original. "Rodamos con una temperatura muy fuerte, en un lugar intenso, y creo que supimos entre todos hacer que todo eso fuera mejor para la película. Hay algo bueno en lo de rodar, no digo rápido, pero rodar sin pensar, que vas directamente al estómago, a la intuición", ha detallado el director.

"Son traviesas. Eran como niñas jugueteando con la escopetilla, con la ropita. Y Rossy siempre tenía prisa, se tenía que ir a la siesta o algo así", ha rememorado Aguilera, a lo que esta última ha respondido que siempre le decía: "Pedro, esto lo hacemos en una toma, ¿no?".

Sobre el trío de protagonistas el director también ha dicho que "son muy mandonas". "Así fue el rodaje: difícil, duro, y encima con escopetas, ya os podéis imaginar. Daba miedo", ha bromeado Aguilera.

Por su parte, para la joven Zoé Arnao ha sido "un lujo sin duda, es un regalo más que nada" la posibilidad que ha tenido de trabajar con estas tres actrices. "Para mí fue como si me hubieran cogido para un máster porque era ir cada día a clase y aprender, aprender, aprender y hacerlo lo mejor que podía. Y ellas tres, son la bomba", ha aseverado.

Aguilera considera más "compleja" y "diversa" su versión y respecto a los nuevos diálogos, algunos tienen un origen sorprendente. "Pensad en las seis salvajadas más 'heavies' de la película: probablemente estén dichas por políticos muy conocidos por todos de varios rangos políticos" porque "los sacamos directamente de declaraciones de políticos muy conocidos en España".

Sobre las escopetas que tuvieron que usar, cada una tiene un recuerdo. "Pesaban mucho", ha compartido Machi, mientras que Portillo ha dicho que tuvo asesoramiento sobre su uso y las costumbres de los cazadores, "un mundo nuevo" para ella que le ayudó a construir su personaje. En cambio, Rossy de Palma como animalista no quiere ni acercarse a ellas.

Si los personajes masculinos de 'La caza' se cruzaran con sus contrapartes femeninas de 'Día de caza', "las someterían", ha reflexionado Blanca Portillo, pero "ellas se resistirían", ha añadido.