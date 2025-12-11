El Día del Lince Ibérico en Selwo Aventura tiene a Estela de protagonista, que llegó a principios de año

Archivo - Lince Ibérico en Selwo Aventura - SELWO AVENTURA - Archivo

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Como ya ocurrió en 2022, con la llegada de Cynara, Selwo Aventura ha continuado este año como centro receptor de ejemplares de Lince ibérico (Lynx pardinus), en este caso, una hembra llamada Estela que vino desde el Centro de Cría de Zarza de Granadilla (Cáceres) por recomendación de IberLince. Esta hembra de lince se une así a Javo (13 años), el ejemplar de macho que reside en las instalaciones del parque dedicadas a esta magnífica especie, dentro del área temática de El cañón de las aves.

Estela tiene 17 años y ha sido durante toda su vida una lincesa reproductora, "ya está jubilada y no criará más, por eso está con nosotros en el parque", ha explicado Eloy Serrano, jefe de conservación de Selwo Aventura.

El Programa del Lince Ibérico conjuga perfectamente la colaboración entre la Administración pública y la empresa privada por el bien de una especie, en este caso el lince ibérico (Lynx pardinus).

Este viernes, 12 de diciembre, se celebra, como cada año desde 2015, el Día Internacional del Lince Ibérico, proclamado por la Junta de Andalucía. A principios del siglo XXI, este felino endémico de la península ibérica estuvo en peligro crítico de extinción.

Antes, en 1986, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) había dictaminado que la destrucción del hábitat natural, junto con la caza ilegal y la disminución de su principal alimento --el conejo de monte-- estaban detrás de esta situación. Una vez más se demuestra el importante papel que juegan los zoológicos como instituciones que trabajan en pos de la educación ambiental y la conservación de especies en peligro de extinción.

Cada traslado de estos ejemplares de lince supone una importante acción de coordinación que lleva semanas de trabajo al equipo de Conservación de Selwo Aventura junto al equipo de veterinaria y cuidados implicado, en esta ocasión el Centro de Cría de Zarza de Granadilla.

"Estela se ha adaptado muy bien a su nuevo hogar, el equipo de conservación está muy habituado a trabajar con esta especie y es consciente de la enorme importancia de estas hembras reproductoras que, una vez cumplido su papel, se merecen un retiro confortable", ha señalado Serrano.

UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN EXITOSO E HISTÓRICO

Al proyecto Life Iberlince Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal (2011-2018) y los anteriores proyectos le ha seguido Life Lynxconnect, que tiene como principal reto lograr que la población de lince ibérico sea autosostenible y genéticamente viable a largo plazo.

Life Lynxconnect Creación de una metapoblación de lince ibérico (Lynx pardinus) genética y demográficamente funcional (2020-2025) es el cuarto proyecto Life aprobado por Comisión Europea (CE) para la conservación del lince ibérico. La mejora de su situación es notable, gracias al gran crecimiento de la población, si bien un estudio realizado este año por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) puso de manifiesto que la viabilidad genética de la especie no está aún garantizada, pese a los 1.668 ejemplares contabilizados en libertad.

Hacen falta, precisamente, más hembras reproductoras. La importancia del lince ibérico para el equilibrio medioambiental es una cuestión que ocupa al departamento de Educación de Selwo, que imparte charlas donde se explica la situación de un felino que, en 2002, recordemos, estaba en grave peligro de extinción (menos de 100 ejemplares quedaban, la situación era crítica).

El lince es un animal solitario que depende de la dispersión entre poblaciones para evitar la endogamia y busca zonas que le proporcionen refugio y pastos abiertos donde cazar conejos; estos constituyen el 90% de su dieta, de hecho.

En el pasado vivían en casi todas las zonas de la Península con monte mediterráneo y conejos, pero en los últimos años su población fue descendiendo drásticamente, con ejemplares localizados en Doñana y la Sierra de Andújar (Jaén), en Andalucía; así como en zonas localizadas de Castilla La Mancha, Extremadura y Portugal.