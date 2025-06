Díaz insta al diálogo y la planificación para coordinar horarios del metro de Málaga con trenes

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha instado a que haya un diálogo y una planificación para poder coordinar los horarios del metro de Málaga con los de los trenes, y ha apuntado que "si hay algún cambio por parte de algún operador, lo que hay que hacer es informar para que podamos casar horarios", lo que, ha dicho, no ha ocurrido en este caso.

Así ha respondido Díaz en comisión parlamentaria a la pregunta de la diputada andaluza del PSOE Alicia Murillo, en la que ha instado a coordinar el transporte, en concreto el metro, con los horarios de salida de trenes a primera hora de la mañana, ya que, ha dicho "de nada vale que el primer Avant salga a las 6.35 horas si el primer metro no va a llegar allí antes", al igual que los Cercanías. "Tenemos que facilitar a los trabajadores que puedan usar este método de transporte", ha asegurado.

Al respecto, Díaz ha señalado que "es imposible coordinar si no nos dicen que va a haber un cambio de horario". "Si realmente no somos conocedores de los cambios de horario, pues no podemos cambiar absolutamente nada. Y es que hace falta planificación en el transporte público, como en todo en la vida hace falta planificación", ha dicho Díaz, quien ha incidido en la importancia del "diálogo institucional".

"Para dar el servicio necesario a los usuarios, hace falta planificación y si hay que planificar, hay que dialogar, hay que levantar el teléfono, hay que poner reuniones y hay que hacer lo que hay que hacer para mejorar el día a día", ha incidido la consejera, quien ha reiterado que "no ha habido ningún aviso" de los cambios de horarios.

La parlamentaria socialista, por su parte, ha defendido las bonificaciones al transporte puestas en marcha por el Gobierno de España; "esas ayudas que a usted le gusta apropiarse y que por su soberbia van a terminar pagándose con los impuestos de los andaluces en lugar de con los fondos que manda el Gobierno de España", ha dicho.

En este sentido, Murillo le ha reprochado que "ha sacado pecho de las ayudas a transporte para personas vulnerables, ha dicho la primera vez que se ponen en marcha. Sí, por parte del Gobierno de España, que envía 15 millones de euros y para ustedes ponerla en marcha tienen que arrimar ese porcentaje de dos millones de euros", ha asegurado la socialista.

También se ha referido a otros fondos, como los destinados a vivienda, apuntando que "se hace el cuádruple de VPO que cuando gobernaban ustedes en Madrid porque llega el cuádruple de fondos a Andalucía" del Gobierno central. "La medallita bien que se la pone", ha lamentado Murillo, quien ha considerado que "su cinismo no tiene límite".

"Ustedes cuando es para que Juanma Moreno se ponga la foto, dicen que el dinero es de la Junta, pero cuando el dinero lo pone Pedro Sánchez, entonces ustedes dicen que le corresponde a ustedes", ha dicho la parlamentaria del PSOE, quien ha insistido en que "claro, jamás habían gestionado tanto porque nunca habíamos recibido tanto dinero en Andalucía por parte del Gobierno de España".

Al respecto, la consejera ha criticado que Murillo vuelva "a hacer gala de ese oportunismo político" y ha afirmado que Andalucía es una comunidad "que tenemos autonomía, que necesitamos y que nos tienen que transferir los fondos que nos corresponden" en distintas materias, también en vivienda, en la que "hasta la fecha es el 17,1%", pero "nos correspondería mucho más", ha dicho.

Ha lamentado que el Gobierno central transfiere el dinero a la Junta que es la que tiene que hacer las gestiones, "redactar proyecto, licitar proyecto, licitar obra, hacer el seguimiento, cumplir los hitos, hacer recepción de obra". "¿Y sabe lo que ustedes hacen? Venir aquí la plana mayor, incluido el señor Pedro Sánchez y María Jesús Montero, a entregar una llave, porque ponen un dinero que nos corresponde", ha apostillado.

"La gestión la hace de principio a fin la Junta de Andalucía", ha aseverado Díaz, quien ha incidido en que "eso es lo que hacemos, gestionar con el dinero que nos dan, que, por cierto, no es el que nos corresponde". "No nos ponemos ninguna medalla, nuestra medalla es la gestión diaria", ha manifestado.