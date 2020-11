Diego Santos plasma con un tono vitalista la importancia de una actitud positiva en su novela 'Sorpresas te da la vida'

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Diego Santos, natural de Ojén (Málaga), se estrena en el mundo de la novela con un mensaje cargado de vitalidad, y es que con 'Sorpresas te da la vida' pretende mostrar al lector la importancia de afrontar los problemas con una actitud positiva, pues "la vida es un instante y solo nos vamos a llevar lo vivido".

En declaraciones a Europa Press, Santos ha explicado que se trata de una novela "con muchas pinceladas de realidad", pues fácilmente el lector se puede identificar con los problemas que le surgen a los personajes, pero dentro de cada historia "está toda llena de aprendizaje".

"Hablo de lo efímero que es todo a veces, de cómo podemos llegar a ser incapaces de apreciar lo que tenemos y solo nos damos cuenta cuando lo perdemos", afirma el autor, quien defiende que, ante esto, la respuesta está muchas veces en la comunicación y afrontarlo con actitud.

Esa actitud es la que adquiere Julio Santos, protagonista de la historia, a quien se le desmorona todo: su mujer se va, dejando una nota, y todo a su alrededor parece ser lo que él no creía. Ahí, se aferra a una actitud positiva que le lleve a superar parte de lo que le ocurre.

"Me he inspirado en la vida cotidiana, en sus misterios y en las personas que nos rodean", reconoce Santos, de ahí que considere que, además de estar llena de sorpresas, es una historia en la que se pueden ver reflejadas muchas personas pues, se adentra en una historia "tan dura y gris como lo es en ocasiones la vida", donde la falta de comunicación y el no valorar las cosas pueden ser la consecuencia de nuestros problemas, señala.

Aunque "ya me gustaría tener tanta actitud positiva como Julio", el autor reconoce que es importante acudir a ella para afrontar las adversidades. "Con eso es con lo que juego con los personajes. Intento que el lector vea que en un momento dado se puede echar a perder todo pero debemos mantener la positividad".

Entre Santander, de la que Santos quedó maravillado en un viaje, y Santillana del Mar transcurre esta historia, en la que su autor llevaba trabajando un par de años y que ha salido ahora al mercado "porque ya tenía que salir, es como un embarazo y había llegado el momento" señala, reconociendo que los meses de confinamiento han facilitado convertir los apuntes y esquemas en realidad.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial y distribuida por Logista Libros, 'Sorpresas te da la vida' ha llegado en un momento "complicado porque no va a haber tantas presentaciones", por lo que están trabajando en darla a conocer a través de Internet y de las redes sociales. También se podrá adquirir en la página web del grupo editorial así como en la web personal de Diego Santos.

Sin embargo, esta historia, aunque al autor no le guste poner etiquetas, llega en un momento en el que hay que buscar un mensaje positivo y, como resume Santos, "la vida es un rato y tenemos que valorar lo que tenemos cerca y disfrutar de ello", como espera que los lectores hagan con esta, su primera novela.

Diego Santos Márquez es un apasionado por la literatura en todas sus formas, lector y divulgador cultural. Es fundador del club de lecturas Lectio Legens, además de haber publicado 'Té con Raúl' (2013) y 'Té Quiero' (2016) de la mano de Círculo Rojo, siendo finalistas de los premios que otorga esta editorial.