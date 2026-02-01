Diez bodegas adheridas a Sabor a Málaga exponen por primera vez en la Barcelona Wine Week desde este lunes

Imagen de copa de vino. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA/BARCELONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diez bodegas adheridas a la marca promocional Sabor Málaga expondrán en el salón profesional Barcelona Wine Week, uno de los eventos de referencia del vino de calidad de España. Lo harán de la mano de la Diputación de Málaga, que contará con un espacio expositivo de más de cien metros cuadrados en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, por donde se espera que pasen más de 24.000 personas desde el lunes hasta el miércoles 4 de febrero.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota de prensa, esta es la primera incursión que realiza Sabor a Málaga a Barcelona Wine Week, donde se congregan más de 90 denominaciones de origen de toda España. En este evento se darán a conocer más de medio centenar de vinos con Denominación de Origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga'.

En concreto, las bodagas malagueñas que participan este año son Málaga Virgen, Bentomiz, Cortijo La Fuente, Dimobe, Fabio Coullet, Huerto de la Condesa, La Capuchina, Martín Kieninger, Lunares y Quitapenas. Estas bodegas, procedentes de los municipios de Fuente de Piedra, Sayalonga, Mollina, Moclinejo, Almáchar, Ronda y Málaga, han sido distinguidas muchas de ellas con los Premios a los Mejores Vinos de la Provincia de Málaga que anualmente celebra la Diputación.

Emplazadas en el pabellón 8, estand C604, las empresas vinícolas malagueñas tendrán la oportunidad de dar a conocer las peculiaridades de los vinos de la provincia a un "gran número de visitantes" y a más de 880 compradores internacionales de mercados estratégicos de Europa, América y Asia con los que ya hay programadas una treintena de reuniones comerciales.

También hay concertadas diversas citas con compradores españoles de la gran distribución, el comercio especializado y el canal Horeca, las principales vías de comercialización del vino español en la actualidad.

La participación en Barcelona Wine Week es la primera acción promocional del año de Sabor a Málaga relacionada con sector vitivinícola, en una actividad de impulso a los vinos malagueños que se complementará a lo largo de 2026 con la asistencia a otros eventos especilizados como Vinoble, Verema o GastroWine, además de la participación en salones y ferias multiproducto donde los vinos malagueños estarán ampliamente representados.

En esta línea, este es el caso del Salón H&T, que también se está celebrando estos días en el Palacio de Congresos de la capital malagueña y donde Sabor a Málaga está presente con 40 productores en un espacio expositivo de más de 300 metros cuadrados.